Dự án đất nền hiếm hoi tại Đồng Nai giá chỉ từ 16 triệu đồng/m2

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang thiếu hụt sản phẩm phù hợp nhu cầu thực, mức giá chỉ từ 16 triệu đồng/m2 tại The Link City được xem là “hàng hiếm khó tìm”. Không chỉ tạo khác biệt về giá, dự án còn ghi điểm nhờ quy hoạch đồng bộ, vị trí chiến lược và khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, khai thác kinh doanh lẫn đầu tư.

Lệch pha cung – cầu, thiếu sản phẩm giá rẻ

Sau giai đoạn trầm lắng, thị trường bất động sản phía Nam đang phục hồi tích cực về nguồn cung cũng như thanh khoản. Tuy nhiên, đà hồi phục này chưa lan tỏa đồng đều giữa các phân khúc và các địa phương.

Theo thống kê của DKRA, năm 2025 tổng nguồn cung sơ cấp căn hộ tăng 73% so với năm 2024, TP.HCM tiếp tục dẫn đầu với tỷ trọng khoảng 87%. Ngược lại, nguồn cung sơ cấp đất nền chỉ tăng nhẹ 2% so với năm trước và thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 2022 trở về trước. Trong khi đó, nguồn cung và sức cầu nhà phố ghi nhận mức tăng cao nhất kể từ năm 2020, thị trường chủ yếu được dẫn dắt bởi TP.HCM và Tây Ninh, chiếm đến 86% nguồn cung.

Đồng Nai là một ví dụ về sự lệch pha giữa cung và cầu. Toàn tỉnh hiện có hơn 200 khu dân cư, khu đô thị đã và đang triển khai, đồng thời là nơi tập trung đông lao động làm việc tại các khu công nghiệp lớn. Nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là đất nền và căn hộ vừa túi tiền, luôn duy trì ở mức cao và ổn định.

Dự án The Link City thu hút đông đảo khách hàng quan tâm.

Thực tế cho thấy, phần lớn các dự án đang triển khai tại Đồng Nai hiện nay thuộc phân khúc trung - cao cấp, với giá bán phổ biến từ 3 - 10 tỷ đồng, tùy loại hình và vị trí, một số sản phẩm đặc biệt giá từ 20-40 tỷ đồng. Mức giá này vượt xa khả năng chi trả của nhóm khách hàng có thu nhập trung bình.

Hệ quả là không ít khu dân cư, khu đô thị dù được đầu tư hạ tầng đồng bộ nhưng mãi vẫn chưa hình thành cộng đồng cư dân sinh sống ổn định. Trong khi đó, phân khúc nhà ở giá hợp lý – đóng vai trò tạo thanh khoản tự nhiên, duy trì nhịp sống đô thị và làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường, vẫn rơi vào tình trạng thiếu hụt kéo dài. Nhiều chuyên gia nhận định, nếu thị trường có thêm các dự án đất nền và căn hộ giá vừa túi tiền được chào bán đúng thời điểm, bất động sản Đồng Nai sẽ sớm lấy lại nhịp sôi động nhờ dòng cầu ở thực được kích hoạt.

Trước thực trạng này, Chính phủ và chính quyền tỉnh Đồng Nai đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở giá phù hợp cho đại đa số người lao động. Một số dự án đã được triển khai và đẩy nhanh tiến độ, song lượng sản phẩm thực tế đưa ra thị trường vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Chính trong bối cảnh đó, những dự án có mức giá dễ tiếp cận, pháp lý và thanh khoản rõ ràng như The Link City trở thành lựa chọn được đông đảo khách hàng quan tâm. Chỉ sau khoảng 1 tháng công bố, giỏ hàng giai đoạn 1 của dự án đã chính thức “cháy hàng”.

Mức giá “hiếm có khó tìm”

So với mặt bằng giá bất động sản tại Đồng Nai, mức giá chỉ từ 16 triệu đồng/m² tại The Link City được giới kinh doanh bất động sản đánh giá là không còn tìm thấy trên thị trường. Chưa kể, khi hạ tầng Đồng Nai đang được đầu tư ồ ạt, bảng giá đất được điều chỉnh hằng năm theo xu hướng tăng, chi phí tạo lập quỹ đất, thuế đất và chi phí vốn ngày càng tăng.

Quy hoạch hiện đại, tiện ích đa dạng nhưng The Link City có mức giá hấp dẫn chỉ từ 16 triệu đồng/m2.

The Link City tọa lạc tại trung tâm hành chính Dầu Giây, ngay ngã tư Quốc lộ 1A và Quốc lộ 20. Từ dự án, cư dân dễ dàng tiếp cận trung tâm hành chính Dầu Giây, chợ đầu mối, trung tâm nông sản – thực phẩm, bệnh viện đa khoa và hệ thống trường học các cấp. Đồng thời, dự án hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới giao thông liên vùng gồm cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Dầu Giây – Phan Thiết, Dầu Giây – Tân Phú và Vành đai 4 TP.HCM, tạo lợi thế kết nối về TP.HCM cũng như sân bay quốc tế Long Thành.

Bên cạnh đó, quy hoạch bài bản cùng cơ cấu sản phẩm đa dạng giúp The Link City đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính khác nhau. Nhờ nền tảng pháp lý vững chắc, khách hàng có thể nhận bàn giao để xây dựng theo mong muốn hoặc lựa chọn dòng sản phẩm nhà xây sẵn vào khai thác ngay. Không chỉ hưởng lợi từ khả năng sinh lợi của tài sản theo thời gian, người mua còn thể linh hoạt lựa chọn an cư phù hợp, đồng thời tận dụng lợi thế khai thác kinh doanh hoặc cho thuê nhờ mật độ dân cư hiện hữu và nhu cầu thực tế tại khu vực.

Phối cảnh dự kiến của rạp chiếu phim ngoài trời tại The Link City.

Dự án còn được đầu tư hơn 50 tiện ích nội khu, nổi bật với trung tâm thương mại quy mô 2,6ha, công viên, hồ bơi, khu thể thao ngoài trời, công viên và quảng trường sự kiện… Trong đó, nhiều tiện ích đã đi vào vận hành giúp hình thành nhịp sống đô thị rõ nét, thu hút cả cư dân lẫn dòng khách vãng lai.

Với mức giá mềm và tiềm năng hưởng lợi từ sân bay Long Thành, The Link City đang dần khẳng định sức hút với cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư, trở thành lựa chọn phù hợp trong giai đoạn thị trường ưu tiên giá trị thực và tính bền vững. Đặc biệt hơn nữa, The Link City là dự án cuối cùng trên thị trường được phép bán đất nền, sản phẩm được xem là “của để dành” gia tăng giá trị tài sản tốt nhất trong giai đoạn này.