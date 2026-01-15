Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Những kiểu đèn thả bàn ăn, 'chìa khóa' cảm xúc không gian nhà bếp

Lâm Thuỳ Dương

TPO - Chỉ cần thay đúng một chiếc đèn, khu vực bàn ăn có thể biến từ góc sinh hoạt đơn thuần thành trung tâm cảm xúc của cả ngôi nhà – nơi bữa cơm gia đình trở nên ấm áp hơn và không gian sống được nâng tầm rõ rệt.

Trong thiết kế nội thất hiện đại, đèn thả bàn ăn không còn là chi tiết phụ trợ cho ánh sáng mà đã trở thành yếu tố định hình phong cách và tạo điểm nhấn thị giác. Việc lựa chọn đúng kiểu đèn, đúng tỉ lệ và đúng chất liệu giúp không gian bếp – ăn trở nên gọn gàng, sang trọng và có chiều sâu, đặc biệt phù hợp với nhà phố, căn hộ diện tích vừa và nhỏ hoặc các không gian liên thông bếp – khách.

Tùy theo cấu trúc căn hộ và hình dáng bàn ăn, gia chủ có thể cân nhắc ba nhóm đèn thả phổ biến và dễ ứng dụng nhất hiện nay: đèn dạng tuyến tính, đèn dạng cụm nhiều bóng và đèn chụp đơn.

den-tha-ban-an-12-1767216327.jpg

Đèn thả bàn ăn dạng tuyến tính: giải pháp gọn gàng cho căn hộ nhỏ

Với các căn hộ có diện tích hạn chế, bàn ăn chữ nhật đặt sát bếp hoặc liền kề phòng khách, đèn thả dạng tuyến tính là lựa chọn thông minh và hiệu quả. Mẫu đèn này thường có thiết kế thanh dài hoặc hệ ray chiếu sáng chạy theo chiều bàn, giúp ánh sáng được phân bổ đều, hạn chế bóng đổ và tạo cảm giác không gian thoáng hơn thực tế.

Khi kết hợp cùng bàn gỗ sáng màu, ghế nệm trung tính hoặc mặt đá mờ, hệ đèn tuyến tính mang lại vẻ hiện đại, tinh tế nhưng không lạnh lẽo. Đây là phong cách rất phù hợp với xu hướng sống tối giản, gọn gàng của các gia đình trẻ tại đô thị.

den-tha-ban-an-19-1767216350.jpg
den-tha-ban-an-13-1767216332.jpg

Đèn thả bàn ăn chụp đơn: nhấn đúng điểm, hợp nhiều phong cách

Với bàn ăn tròn hoặc không gian có kiến trúc tối giản, một chiếc đèn chụp đơn cỡ lớn treo đúng tâm bàn ăn đã đủ để tạo nên điểm tựa thị giác rõ ràng. Đây là lựa chọn vừa đơn giản, vừa hiệu quả cho những gia chủ yêu thích sự tinh gọn nhưng vẫn muốn không gian có dấu ấn riêng.

Chất liệu gốm, mây tre, vải lanh mang đến cảm giác tự nhiên, ấm áp; trong khi kim loại, thủy tinh phù hợp với phong cách hiện đại, sang trọng. Chỉ cần điều chỉnh đúng chiều cao treo đèn, ánh sáng vừa đủ, khu vực ăn uống sẽ trở nên chỉnh chu, cân đối và có sức hút thị giác rõ rệt.

den-tha-ban-an-14-1767216337.jpg
den-tha-ban-an-8-1767216303.jpg
den-tha-ban-an-6-1767216185.jpg
den-tha-ban-an-4-1767216140.jpg
den-tha-ban-an-15-1767216349.jpg

Đèn thả dạng cụm nhiều bóng: tạo chiều sâu và cảm giác ấm cúng

Với những gia chủ muốn không gian bàn ăn có chiều sâu và cảm xúc rõ rệt, đèn thả dạng cụm là lựa chọn đáng cân nhắc. Các mẫu đèn gồm từ 3 đến 5 bóng với kích thước vừa phải được bố trí so le giúp ánh sáng phân tầng, tạo cảm giác gần gũi, thân thiện cho mỗi bữa ăn.

den-tha-ban-an-16-1767216349.jpg
den-tha-ban-an-9-1767216308.jpg

Chất liệu thủy tinh mờ, kim loại mờ hoặc ánh sáng vàng ấm giúp khu vực bàn ăn trở nên mềm mại, giảm sự khô cứng của các vật liệu bếp. Đặc biệt, trong không gian bếp – khách liên thông, đèn cụm còn đóng vai trò phân tách chức năng tinh tế mà không cần đến tường hay vách ngăn, giữ cho tổng thể căn hộ luôn thông thoáng và liền mạch.

den-tha-ban-an-7-1767216246.jpg
den-tha-ban-an-3-1767216139.jpg
den-tha-ban-an-2-1767216139.jpg
den-tha-ban-an-1-1767216139.jpg
den-tha-ban-an-11-1767216323.jpg
den-tha-ban-an-10-1767216314.jpg
Lâm Thuỳ Dương
Pinterest
#đèn thả bàn ăn #thiết kế nội thất #đèn trang trí #bàn ăn #không gian sống #đèn hiện đại #phong cách nội thất

Xem thêm

Cùng chuyên mục