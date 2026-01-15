Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Lâm Đồng:

Thanh tra chỉ rõ hàng loạt sai phạm tại dự án Goldsand Hill Villa Mũi Né

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa công bố kết luận thanh tra đối với dự án Goldsand Hill Villa Mũi Né, trong đó nêu rõ nhiều sai phạm phát sinh trong quá trình hình thành dự án.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa công bố kết luận thanh tra chuyên đề đối với dự án Goldsand Hill Villa Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) do Công ty TNHH Lộc Tú làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 89.666m² đất ven biển, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 140 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, đến thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư đã đầu tư hơn 457 tỷ đồng vào dự án, hoàn thành việc san nền toàn khu, thi công nhiều hạng mục hạ tầng và xây dựng 16 căn biệt thự. Doanh nghiệp này đã ký 136 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho khách hàng; bán 136/267 căn biệt thự hình thành trong tương lai với tổng giá trị hợp đồng hơn 531 tỷ đồng, thu về trên 326 tỷ đồng để tái đầu tư dự án.

z7430013098078ab807442377877cdc32ace28b76edbed-17683810781351892563919jpg.jpg
Một góc Goldsand Hill Villa Mũi Né.

Về nghĩa vụ tài chính, Công ty TNHH Lộc Tú đã nộp hơn 131 tỷ đồng tiền chuyển mục đích sử dụng đất, hơn 22 tỷ đồng tiền chậm nộp, hơn 6 tỷ đồng tiền thuê đất trả một lần và tiền chậm nộp liên quan.

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định quá trình hình thành dự án có nhiều sai phạm xuất phát từ các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh Bình Thuận cũ.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trái với quy định của Luật Đất đai 2013. Trong khi đó, Sở Xây dựng phê duyệt quy hoạch chi tiết có nội dung “đất đơn vị ở” không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của TP Phan Thiết.

Theo đó, những sai phạm trên được xác định thuộc trách nhiệm của lãnh đạo các sở qua các thời kỳ và bộ phận tham mưu liên quan. Đáng chú ý, căn cứ văn bản thông báo “đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai” của Sở Xây dựng Bình Thuận cũ, chủ đầu tư đã thực hiện nhiều giao dịch bất động sản có giá trị lớn.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính làm việc với chủ đầu tư để thống nhất phương án điều chỉnh mục đích sử dụng đất, chứng nhận đầu tư và xử lý các giao dịch bất động sản theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị Sở Xây dựng hủy bỏ văn bản thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đã ban hành trước đó.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu chủ đầu tư chủ động làm việc với khách hàng đã ký hợp đồng mua bán biệt thự hình thành trong tương lai, kịp thời thông tin và đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Thái Lâm
#Goldsand Hill Villa Mũi Né #thanh tra #bất động sản #Lâm Đồng #sai phạm #ông ty TNHH Lộc Tú

Xem thêm

Cùng chuyên mục