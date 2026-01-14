Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thanh tra ba 'ông lớn' cung cấp thịt sạch, thức ăn chăn nuôi

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 13/1, Thanh tra Chính phủ cho biết, sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với ba doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi, thực phẩm gồm: Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, Công ty TNHH CJ Vina Agri và Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.

Theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, trong quý III năm nay, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (Cục VIII) sẽ công bố quyết định thanh tra đối với ba doanh nghiệp nêu trên. Thời kỳ thanh tra được xác định từ năm 2024 đến thời điểm tiến hành thanh tra; thời gian thực hiện dự kiến kéo dài 60 ngày làm việc thực tế.

Đây đều là những doanh nghiệp có thị phần lớn, giữ vai trò hàng đầu trong ngành nông nghiệp, sản xuất thức ăn chăn nuôi và cung cấp sản phẩm thịt “từ trang trại đến bàn ăn” cho người tiêu dùng.

screen-shot-2026-01-13-at-203623.png
Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu hoạt động thanh tra phải được thực hiện đúng thẩm quyền, bảo đảm nội dung có trọng tâm, trọng điểm, khách quan, chính xác, không gây cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của các đơn vị được thanh tra.

Thông qua thanh tra, cơ quan chức năng nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước; đồng thời xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật đối với các tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có).

Đáng chú ý, trong số ba doanh nghiệp nêu trên, cuối tháng 5/2025, Công ty C.P. Việt Nam từng vướng ồn ào dư luận liên quan đến cáo buộc bán heo bệnh, có mùi hôi thối. Người tố cáo là ông L.Q.N., trú tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (cũ).

Sau đó, Công ty C.P. Việt Nam đã phát đi thông báo gửi khách hàng và đối tác, bác bỏ các thông tin mà doanh nghiệp cho là sai lệch, lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến sản phẩm sau giết mổ. Doanh nghiệp khẳng định toàn bộ sản phẩm đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình thú y và các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Đến tháng 7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự do không có dấu hiệu tội phạm “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, căn cứ khoản 2, Điều 157 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Trước đó, tháng 11/2024, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính 790 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam (Lô 39, đường 2A, KCN Biên Hòa II) về vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Cụ thể, công ty không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định đối với dự án đầu tư, cơ sở phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh đối với mục "Sản xuất thức ăn gia cầm" (sản lượng năm 2023: 210.230 tấn sản phẩm/năm; sản lượng 9 tháng đầu năm 2024: 131.944 tấn sản phẩm/năm).

Minh Đức
#Thanh tra an toàn thực phẩm #Kiểm tra doanh nghiệp chăn nuôi #Vấn đề môi trường trong ngành nông nghiệp #Xử lý vi phạm quy định pháp luật #Vấn đề an toàn thực phẩm và dịch bệnh #Vụ bê bối thịt nhiễm bệnh #Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm #Vấn đề kiểm soát nguồn gốc thịt nhập kho #Ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi

Xem thêm

Cùng chuyên mục