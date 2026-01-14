Đường nối Thái Bình - Phố Hiến đang được thi công ra sao?

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối phường Phố Hiến được tỉnh Hưng Yên khởi công ngày 31/10/2025. Đây là công trình đầu tiên nối trực tiếp giữa hai đô thị lớn nhất của Hưng Yên sau mở rộng.

Dự án có tổng mức đầu tư 4.927 tỷ đồng và được xác định là công trình trọng điểm của tỉnh. Tuyến đường có chiều dài hơn 24 km và mặt cắt ngang rộng hơn 60 mét được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Dự án có tiến độ thi công từ 2025 - 2028.