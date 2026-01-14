Hà Nội: Giải cứu 7 người trong vụ cháy nhà nghỉ, tạm giữ 1 nghi can

TPO - Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội cứu 7 người thoát khỏi đám cháy tại nhà nghỉ ở phố Vũ Trọng Khánh, phường Hà Đông, xảy ra vào rạng sáng 14/1. Đáng chú ý, theo thông tin có 1 đối tượng bị tạm giữ nghi vấn gây ra vụ hỏa hoạn.

Lực lượng chữa cháy đưa người mắc kẹt ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, vào 1h48 cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại tại nhà nghỉ An Phú, số 87 ngõ 1 Vũ Trọng Khánh, phường Hà Đông.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe tải chở phương tiện và 1 xe chỉ huy chữa cháy của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, 13, 15 và 31 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Thành phố cùng khoảng 50 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Khu vực xảy ra cháy tại phòng nghỉ tại tầng 3 của nhà nghỉ cao 8 tầng, diện tích khoảng 136m2. Ngay sau khi đến đám cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức chữa cháy, kịp thời ngăn chặn đám cháy phát triển lên các tầng.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã hướng dẫn người dân thoát nạn lên tầng mái, triển khai xe thang và tổ chức cứu người thoát nạn ra ngoài an toàn.

Xe thang được huy động đến hiện trường.

Sau một thời gian nỗ lực tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến 2h10 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn chặn đám cháy không để cháy lan sang các hộ dân xung quanh, hướng dẫn và cứu được toàn bộ 7 người trong nhà ra ngoài an toàn.

Theo thống kê ban đầu, diện tích xảy cháy khoảng 10m2, đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang thống kê.

Qua nắm bắt thông tin, Công an phường Hà Đông đã tạm giữ một đối tượng nghi vấn gây hoả hoạn để phục vụ đấu tranh, làm rõ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.