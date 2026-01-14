Đề nghị truy tố vắng mặt Chủ tịch HĐQT Công ty cây xanh Công Minh

TPO - Cơ quan ANĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty TNHH cây xanh Công Minh và nhiều địa phương trên cả nước.

Đáng chú ý, bị can Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty này bị đề nghị truy tố vắng mặt do đang bỏ trốn. Bộ Công an đồng thời kêu gọi bị can sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Quyết định truy nã đối với ông Nguyễn Công Minh Ảnh: BCA.

Theo thông báo của Bộ Công an, bất kỳ cá nhân nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải lập tức thông báo cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09), địa chỉ số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Trước đó, lãnh đạo A09 cho biết, trong vụ án này, ngoài ông Nguyễn Công Minh, cơ quan điều tra đã khởi tố bà Lê Thị Hòa, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cây xanh Công Minh và bà Ngô Thị Ngọc Lý, Trưởng ban Pháp lý kiêm Kế toán trưởng Tổng công ty cây xanh Công Minh cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết luận điều tra, Công ty cây xanh Công Minh hoạt động theo mô hình tổng công ty và công ty con, thành lập hàng loạt doanh nghiệp thành viên, phân chia quản lý theo 6 khu vực trên cả nước. Mục đích của mô hình này là để các công ty trong hệ thống luân phiên tham gia đấu thầu, lập hồ sơ dự thầu các dự án cây xanh tại nhiều địa phương.

A09 xác định, với vai trò Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Công Minh đã trực tiếp chỉ đạo bà Lê Thị Hòa truyền đạt ý kiến của mình, hướng dẫn các giám đốc khu vực, giám đốc chi nhánh chủ động tiếp cận, can thiệp vào chủ đầu tư trong quá trình tổ chức đấu thầu. Đồng thời, ông Minh chỉ đạo lập hồ sơ dự thầu cho nhiều công ty trong cùng hệ thống cùng tham gia một gói thầu, nhằm tạo cạnh tranh hình thức, bảo đảm một doanh nghiệp “quân xanh – quân đỏ” được chỉ định trúng thầu.

Không dừng lại ở đó, ông Minh còn chỉ đạo bà Hòa hướng dẫn các chi nhánh đưa tên những cá nhân có năng lực, trình độ, kinh nghiệm vào danh sách nhân sự của công ty dự thầu để đáp ứng điều kiện hồ sơ, dù trên thực tế các cá nhân này không làm việc tại doanh nghiệp trúng thầu và không trực tiếp tham gia thực hiện dự án.

Theo cơ quan điều tra, sau khi trúng thầu, các công ty trong hệ sinh thái của ông Minh cũng không trực tiếp triển khai dự án mà tiếp tục giao lại cho các chi nhánh, khu vực nơi phát sinh dự án tổ chức thi công.

Ngoài các sai phạm trong đấu thầu, A09 còn xác định ông Nguyễn Công Minh chỉ đạo bà Lê Thị Hòa và bà Ngô Thị Ngọc Lý ký các biên bản “giao khoán công việc”, qua đó nhận tiền hưởng lợi bất chính từ các dự án cây xanh do chi nhánh, khu vực thực hiện.