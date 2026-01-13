Cha dượng dùng búa hành hung con riêng của vợ lĩnh án tù

TPO - Nguyễn Văn Nam ở Hà Tĩnh được xác định đã dùng tay, gậy gỗ và búa đinh đánh con riêng của vợ, gây thương tích 7%.

Chiều 13/1, Tòa án nhân dân khu vực 3 (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú tại thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Nam chung sống với vợ là chị Bàn Thị B. (SN 1996) và các con, trong đó cháu H. T. N. L. (SN 2015) là con riêng của chị B.

Bị cáo Nam tại phiên toà xét xử.

Vào khoảng 22h ngày 18/10/2025, sau khi uống bia từ nhà mẹ đẻ về, trong quá trình sinh hoạt tại nhà trọ, Nguyễn Văn Nam hỏi cháu L. về việc trước đó bà Trần Thị H. (mẹ ruột của Nam) có đến nhà hay không.

Tuy nhiên khi cháu L. nói không nhớ, Nam cho rằng cháu đã nói dối nên bức xúc dùng tay đánh nhiều cái vào miệng, vào người cháu L. Ngoài ra bị cáo còn dùng gậy gỗ đánh vào chân, tay và dùng búa đinh đánh vào đầu cháu L., gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 7%.

Tại phiên toà xét xử, Nguyễn Văn Nam khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nam 21 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.