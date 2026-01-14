Nghi án đốt nhà trọ ở Hà Nội: Trước khi cháy nhà có tiếng cãi nhau, xô xát gây náo loạn khu dân cư

TPO - Rạng sáng 14/1, nhiều người trong ngõ 1 phố Vũ Trọng Khánh (Hà Đông, Hà Nội) nghe tiếng ồn ào, cãi nhau giữa nhóm thanh niên trước khu vực nhà trọ 7 tầng, gây náo loạn khu dân cư. Một lúc sau, người dân phát hiện lửa bùng lên tại tầng 3 nhà trọ khiến nhiều người sống bên trong mắc kẹt...

Lửa bùng cháy dữ dội kèm theo khói tại khu vực tầng 3 nhà trọ.

Sáng 14/1, nhiều người dân trong ngõ 1 phố Vũ Trọng Khánh vẫn bàn tán xôn xao về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà trọ An Phú (số 87 ngõ 1, Vũ Trọng Khánh). Phía bên ngoài nhà trọ, cảnh sát phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Ông Ngôn - một nhân chứng ở gần đó kể lại, khoảng 2h, ông nghe tiếng ồn ào phát ra tại khu vực nhà trọ đối diện. Khi ông chạy ra kiểm tra đã thấy xe cứu hỏa có mặt, có nhiều người chạy lên tầng mái tòa nhà cầu cứu.

"Một lúc sau, lửa được dập tắt, các nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa xuống lối cửa chính và không cần dùng xe thang" - ông Ngôn kể.

Ông Duy - người chứng kiến sự việc kể: khoảng 1h cùng ngày, ông và một số người dân thấy nhóm thanh niên sống trong nhà trọ xảy ra cãi vã, xô xát...Sau đó không lâu xảy ra hoả hoạn.

Theo ông Duy, thời điểm xảy ra cháy nhà, có 2 người đu dây điện bên ngoài tòa nhà từ tầng cao xuống.

Một số nhân chứng cho biết thêm, thời điểm đó họ nghe tiếng cửa kính nổ, rơi xuống phía dưới; khu vực xảy ra cháy là căn phòng ở tầng 3.

Trước đó, khoảng 1h48 cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà trọ An Phú, số 87 ngõ 1 Vũ Trọng Khánh, phường Hà Đông.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe tải chở phương tiện và 1 xe chỉ huy chữa cháy của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, 13, 15 và 31 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Thành phố cùng khoảng 50 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

7 người trong nhà trọ được giải cứu ra ngoài an toàn.

Khu vực xảy ra cháy tại phòng nghỉ tại tầng 3 của nhà trọ cao tầng, diện tích khoảng 136 m2. Ngay sau khi đến đám cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức chữa cháy, kịp thời ngăn chặn đám cháy phát triển lên các tầng.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã hướng dẫn người dân thoát nạn lên tầng mái, triển khai xe thang và tổ chức cứu người thoát nạn ra ngoài an toàn.

Sau một thời gian nỗ lực tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến 2h10 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn chặn đám cháy không để cháy lan sang các hộ dân xung quanh, hướng dẫn và cứu được toàn bộ 7 người trong nhà ra ngoài an toàn.

Theo thống kê ban đầu, diện tích xảy cháy khoảng 10 m2, đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang thống kê.

Qua nắm bắt thông tin, Công an phường Hà Đông đã tạm giữ một đối tượng nghi vấn gây hoả hoạn để phục vụ đấu tranh, làm rõ.