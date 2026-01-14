Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nghi án đốt nhà trọ ở Hà Nội: Trước khi cháy nhà có tiếng cãi nhau, xô xát gây náo loạn khu dân cư

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Rạng sáng 14/1, nhiều người trong ngõ 1 phố Vũ Trọng Khánh (Hà Đông, Hà Nội) nghe tiếng ồn ào, cãi nhau giữa nhóm thanh niên trước khu vực nhà trọ 7 tầng, gây náo loạn khu dân cư. Một lúc sau, người dân phát hiện lửa bùng lên tại tầng 3 nhà trọ khiến nhiều người sống bên trong mắc kẹt...

chay-3-1.jpg
Lửa bùng cháy dữ dội kèm theo khói tại khu vực tầng 3 nhà trọ.

Sáng 14/1, nhiều người dân trong ngõ 1 phố Vũ Trọng Khánh vẫn bàn tán xôn xao về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà trọ An Phú (số 87 ngõ 1, Vũ Trọng Khánh). Phía bên ngoài nhà trọ, cảnh sát phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Ông Ngôn - một nhân chứng ở gần đó kể lại, khoảng 2h, ông nghe tiếng ồn ào phát ra tại khu vực nhà trọ đối diện. Khi ông chạy ra kiểm tra đã thấy xe cứu hỏa có mặt, có nhiều người chạy lên tầng mái tòa nhà cầu cứu.

"Một lúc sau, lửa được dập tắt, các nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa xuống lối cửa chính và không cần dùng xe thang" - ông Ngôn kể.

Ông Duy - người chứng kiến sự việc kể: khoảng 1h cùng ngày, ông và một số người dân thấy nhóm thanh niên sống trong nhà trọ xảy ra cãi vã, xô xát...Sau đó không lâu xảy ra hoả hoạn.

Theo ông Duy, thời điểm xảy ra cháy nhà, có 2 người đu dây điện bên ngoài tòa nhà từ tầng cao xuống.

Một số nhân chứng cho biết thêm, thời điểm đó họ nghe tiếng cửa kính nổ, rơi xuống phía dưới; khu vực xảy ra cháy là căn phòng ở tầng 3.

Trước đó, khoảng 1h48 cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà trọ An Phú, số 87 ngõ 1 Vũ Trọng Khánh, phường Hà Đông.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe tải chở phương tiện và 1 xe chỉ huy chữa cháy của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, 13, 15 và 31 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Thành phố cùng khoảng 50 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

chay-2-1.jpg
7 người trong nhà trọ được giải cứu ra ngoài an toàn.

Khu vực xảy ra cháy tại phòng nghỉ tại tầng 3 của nhà trọ cao tầng, diện tích khoảng 136 m2. Ngay sau khi đến đám cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức chữa cháy, kịp thời ngăn chặn đám cháy phát triển lên các tầng.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã hướng dẫn người dân thoát nạn lên tầng mái, triển khai xe thang và tổ chức cứu người thoát nạn ra ngoài an toàn.

Sau một thời gian nỗ lực tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến 2h10 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn chặn đám cháy không để cháy lan sang các hộ dân xung quanh, hướng dẫn và cứu được toàn bộ 7 người trong nhà ra ngoài an toàn.

Theo thống kê ban đầu, diện tích xảy cháy khoảng 10 m2, đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang thống kê.

Qua nắm bắt thông tin, Công an phường Hà Đông đã tạm giữ một đối tượng nghi vấn gây hoả hoạn để phục vụ đấu tranh, làm rõ.

Thanh Hà
#Vụ cháy nhà trọ Hà Đông #Nguyên nhân vụ hỏa hoạn #Cứu hộ và cứu nạn #Vai trò lực lượng PCCC #Tình tiết vụ cãi vã gây cháy #Phản ánh nhân chứng #Phòng cháy chữa cháy cao tầng #Hậu quả và thiệt hại #Điều tra nguyên nhân vụ cháy #Biện pháp an toàn phòng cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục