Nhận hối lộ, cựu giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-04V bị phạt 7 năm tù

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 13/1, HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm vụ đưa và nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-04V.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hải tại phòng xử án chiều nay 13/1.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hải (cựu Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-04V) và bị cáo Chu Đình Hiệp (Phó Giám đốc Trung tâm) cùng mức án 7 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng tội danh "Nhận hối lộ", HĐXX tuyên phạt 13 bị cáo khác các mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến 15 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Hữu Chinh (lao động tự do) bị phạt 7 năm tù về các tội "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ".

HĐXX tuyên phạt 48 bị cáo thuộc nhóm tội danh "Đưa hối lộ" từ 50 triệu đồng đến 6 năm tù.

Theo HĐXX hành vi của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng tới trật tự xã hội, phạm tội có tổ chức, phạm tội từ 2 lần trở lên nên cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, quá trình lượng hình tòa cũng xem xét, phân hóa vai trò của từng bị cáo.

HĐXX cũng ghi nhận các bị cáo có nhiều thành tích trong công tác, đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải.

Đối với số tiền các bị cáo thu lợi bất chính trong vụ án, HĐXX quyết định tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước.

HĐXX xác định, tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V, các đăng kiểm viên đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 6,3 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Xuân Hải là người chủ trương cho phép đăng kiểm viên nhận tiền của chủ phương tiện, người đi đăng kiểm hoặc môi giới để bỏ qua các lỗi kỹ thuật.

Bị cáo Hải còn cho phép thợ sửa chữa vào khắc phục lỗi ngay trên dây chuyền kiểm định, giúp phương tiện không phải kiểm định lại.

Theo quy định nội bộ do bị cáo Hải đưa ra, mỗi dây chuyền kiểm định hằng tuần phải nộp 10 triệu đồng cho bị cáo Hải để sử dụng vào mục đích ngoại giao, tiếp khách. Chủ trương này được bị cáo Hải trực tiếp thông báo cho các phụ trách dây chuyền, sau đó phổ biến đến toàn bộ đăng kiểm viên để thống nhất thực hiện.

Các bị cáo tại phiên tòa chiều nay 13/1.

Tiền hối lộ tại mỗi dây chuyền được tập hợp lại, sau đó trích một khoản cố định đưa cho bị cáo Hải, phần còn lại chia đều cho Ban Giám đốc và các đăng kiểm viên tham gia.

Đến tháng 3/2022, khi biết có chủ trương các trung tâm đăng kiểm khối V phải “chung chi” hằng tháng cho Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam - PV) dựa trên số lượt phương tiện kiểm định đạt, bị cáo Hải yêu cầu nâng mức nộp lên 13 triệu đồng mỗi dây chuyền mỗi tuần.

Để phân biệt các phương tiện đã “chung chi”, các bị can đánh dấu ký hiệu riêng trên phiếu kiểm định theo từng đăng kiểm viên hoặc môi giới. Mức hối lộ dao động từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/xe nếu đưa trực tiếp cho đăng kiểm viên, thấp hơn nếu qua môi giới.

Số tiền đưa cho bị cáo Hải (giao tiền mặt hoặc chuyển khoản hằng tuần) được bị cáo này đưa cho hai Cục trưởng Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà trong các lần đi công tác hoặc khi vào TPHCM.