Theo chân lực lượng 'đặc vụ' trước giờ G bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

TPO - Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lực lượng Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đang dốc toàn lực, tập trung cao nhất mọi nguồn lực để hoàn tất những phần việc cuối cùng, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này.

Ghi nhận của Tiền Phong cho thấy, 19h ngày 13/1, nhiều hạng mục trong phương án cảnh vệ đã hoàn thành đúng tiến độ; những phần việc còn lại đang được cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tập trung cao nhất về lực lượng, phương tiện và kỹ thuật để hoàn thiện với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và chính xác tuyệt đối.

Với nhiều CBCS thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, khái niệm “thời gian” dường như không còn được tính bằng giờ hay ngày. Thước đo duy nhất là tiến độ công việc và mức độ sẵn sàng chiến đấu, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất cho Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ Công an thị sát tại thực địa. Ảnh: H.Đ

Công tác chuẩn bị đảm bảo an toàn, an ninh an toàn cho Đại hội. Ảnh: H.Đ.

Theo chân các tổ công tác, nhóm phóng viên đã ghi nhận không khí làm việc căng mình, nghiêm túc và liên tục tại Trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Trung tâm Hội nghị Quốc gia cùng nhiều địa điểm trọng yếu liên quan đến Đại hội.

8 giờ sáng, lực lượng Cảnh vệ phối hợp với các đơn vị thuộc Công an và Quân đội tiến hành kiểm tra, rà soát phương án bảo vệ tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, những địa điểm có ý nghĩa chính trị, lịch sử đặc biệt trong dịp Đại hội.

Các thiết bị được lắp đặt để phục vụ kiểm soát an ninh. Ảnh: H.Đ.

9 giờ, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, lực lượng Đặc nhiệm triển khai đội hình, phương tiện và các thiết bị quan sát từ xa xung quanh mục tiêu bảo vệ. Mọi phương án đều được tính toán kỹ lưỡng, nhằm phát hiện sớm, áp chế và vô hiệu hóa kịp thời mọi nguy cơ có thể đe dọa an ninh, an toàn Đại hội. Cùng thời điểm, các tổ Cảnh vệ đồng loạt vào vị trí, tổ chức kiểm soát nghiêm ngặt tại các cổng ra vào khu vực bảo vệ.

Chiều cùng ngày, tại sân chào cờ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, CBCS lực lượng Đặc nhiệm tiếp tục bước vào nội dung huấn luyện võ thuật nâng cao, một trong những yêu cầu bắt buộc nhằm duy trì thể lực, phản xạ và khả năng xử lý tình huống ở mức cao nhất.

Ngay sau đó, các CBCS tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc gia, thực hành các kỹ năng xử lý tình huống phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Công tác huấn luyện không ngừng nghỉ. Ảnh: H.Đ.

Khi ánh chiều muộn buông xuống, nhịp độ công việc vẫn không hề chậm lại. 17 giờ 30 phút, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, CBCS Phòng Kỹ thuật bảo vệ khẩn trương lắp đặt, hoàn thiện hệ thống kiểm tra an ninh, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực tổ chức Đại hội, phục vụ Lễ tổng duyệt Đại hội XIV.

18 giờ 30 phút, tại Trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, các tổ kỹ thuật tiếp tục rà soát, kiểm tra chất lượng, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống thiết bị kỹ thuật, những “lá chắn thầm lặng” nhưng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ.

Khu vực diễn ra Đại hội được bố trí lực lượng an ninh dày đặc.

Đến 19 giờ, tại Trung tâm in, cấp phát thẻ và phù hiệu phục vụ Đại hội, CBCS Phòng Tham mưu, tác chiến vẫn miệt mài bên bàn làm việc. Những tấm thẻ, phù hiệu tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại là một mắt xích không thể thiếu trong hệ thống bảo vệ chặt chẽ, nhiều tầng, nhiều lớp.

Trong thầm lặng và kỷ luật thép, mỗi CBCS Cảnh vệ đang góp phần giữ vững sự bình yên tuyệt đối cho Đại hội Đảng lần thứ XIV, bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và ý thức chính trị cao nhất của người lính trên tuyến đầu bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.