'Nhiều sai phạm lãng phí được ngụy trang dưới quyết định hành chính đúng quy trình'

TPO - Đại biểu Quốc hội băn khoăn khi dự thảo luật chưa nêu rõ hình thức xử lý khi người đứng đầu cố tình phê duyệt các dự án, nhiệm vụ vượt định mức, vượt tiêu chuẩn, vượt chế độ để hợp thức hóa lãng phí.

Xem xét trách nhiệm theo mức tăng nặng

Sáng 27/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí. Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM) cho hay, dự thảo luật đã quy định trách nhiệm người đứng đầu khi nhận được thông tin lãng phí nhưng chưa có thời hạn bắt buộc để xử lý.

Để bảo đảm trách nhiệm giải trình, ngăn chặn tình trạng trì hoãn, né tránh, đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc phải xử lý thông tin phát hiện lãng phí trong thời hạn cụ thể và công khai kết quả xử lý.

“Khi không có mốc thời gian bắt buộc, tính cưỡng chế của luật giảm mạnh làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào nỗ lực phòng, chống lãng phí mà chúng ta đang triển khai thực hiện khi chưa ban hành luật”, ông nói.

Ngoài ra, đại biểu đoàn TPHCM cũng đề nghị làm rõ cơ chế, công khai địa chỉ lãng phí và bổ sung yêu cầu công khai dự toán, thực chi, phần tiết kiệm, phần vượt định mức, trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng. Ảnh: Như Ý

Về thanh tra tiết kiệm chống lãng phí, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng cho rằng, thực tế có tình trạng thanh tra những nơi chưa cần thiết, trong khi nhiều nơi rủi ro lãng phí cao lại chưa được tập trung nguồn lực để kiểm soát.

“Tôi đề nghị giao Chính phủ quy định tiêu chí đánh giá rủi ro và thiết lập cơ chế thanh tra lãng phí theo trọng tâm, trọng điểm gắn với quy mô ngân sách, đầu tư công và tài sản công”, ông Hùng cho hay.

Đặc biệt, về trách nhiệm người đứng đầu, theo đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, dự thảo luật đã quy định khá đầy đủ, song chưa nêu rõ hình thức xử lý khi người đứng đầu cố tình phê duyệt các dự án, nhiệm vụ vượt định mức, vượt tiêu chuẩn, vượt chế độ để hợp thức hóa lãng phí.

“Đây là khe hở lớn nhất hiện nay, vì nhiều sai phạm lãng phí được ngụy trang dưới quyết định hành chính đúng quy trình. Do đó, tôi đề nghị ban soạn thảo xem xét, bổ sung nguyên tắc: mọi phê duyệt trái định mức, tiêu chuẩn, chế độ gây lãng phí đều phải xem xét trách nhiệm của người đứng đầu theo mức tăng nặng”, đại biểu đoàn TPHCM nêu ý kiến.

Chống lãng phí như cơm ăn, nước uống, áo mặc hàng ngày

Trong khi đó, đại biểu Tô Văn Tám (Quảng Ngãi) quan tâm đến việc cung cấp xử lý thông tin phát hiện lãng phí và bảo vệ người đấu tranh chống lãng phí. Ông đề nghị, cần cấm các hành vi cung cấp thông tin lãng phí sai sự thật, bịa đặt, thậm chí thổi phồng thông tin, xúi giục, kích động, ép buộc người khác cung cấp thông tin chống lãng phí.

Cùng mối quan tâm, đại biểu Tô Bích Châu (TPHCM) cho rằng, phải quy định rõ để tránh việc đấu tranh hoặc phản ánh không đúng, dễ quy chụp, gây rối, mất đoàn kết trong nội bộ.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Như Ý

Tiếp thu, giải trình, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định sẽ bổ sung quy định cụ thể các hành vi gây lãng phí và hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng chống lãng phí ngay tại dự thảo luật này. Mặt khác, sẽ bổ sung, chỉnh lý các quy định về quyền và trách nhiệm của người đấu tranh chống lãng phí, xử lý thông tin đấu tranh chống lãng phí đảm bảo đầy đủ rõ ràng.

Dự thảo luật cũng đề xuất lựa chọn ngày 31/5 hằng năm là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí. “Việc quy định tại dự thảo luật để phát động và duy trì thường niên ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí là cần thiết, góp phần đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành tự giác, tự nguyện như cơm ăn, nước uống, áo mặc hàng ngày như tại bài viết về thực hành tiết kiệm mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề cập”, ông Thắng cho hay.