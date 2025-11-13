Cảnh lạnh lẽo, lãng phí khu 7 tòa nhà tái định cư bỏ hoang ở Hà Nội

TPO - Khu tái định cư Kiều Mai hoàn thành từ năm 2013, nhưng đến nay cả 7 tòa nhà với hàng trăm căn hộ vẫn đang bỏ hoang rất lãng phí.