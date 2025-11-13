Cảnh lạnh lẽo, lãng phí khu 7 tòa nhà tái định cư bỏ hoang ở Hà Nội

TPO - Khu tái định cư Kiều Mai hoàn thành từ năm 2013, nhưng đến nay cả 7 tòa nhà với hàng trăm căn hộ vẫn đang bỏ hoang rất lãng phí.
Năm 2013, các tòa nhà cao tầng của khu tái định cư đã hoàn thành. Tuy nhiên, đến nay khu tái định cư này vẫn chưa có người đến ở. Duy từ năm 2014 đến 2021, có 4 tòa nhà được sử dụng làm trụ sở cho Quận ủy, HĐND, UBND và các cơ quan, đơn vị thuộc quận Bắc Từ Liêm.
Theo ghi nhận ngày 11/11, bên ngoài các tòa nhà được quây tôn kín, trong sân cỏ mọc um tùm. Bên trong các căn hộ xuống cấp trầm trọng, cửa kính vỡ, tường mốc rêu, nhà vệ sinh hư hỏng nặng do không được duy tu, bảo dưỡng.
Tại tòa nhà CT5, cỏ dại mọc um tùm; cửa kính, cửa ra vào nứt vỡ, sắt thép han gỉ, rác thải chất đống.
Bà Trần Thị Thảo, một người dân sống gần khu tái định cư cho biết, mỗi khi đi qua khu tái định cư bà và người dân rất xót xa, bởi lẽ hàng trăm căn hộ bị bỏ hoang nhiều năm. Trong khi đó, rất nhiều người dân không có nhà ở, xếp hàng dài để đăng ký mua nhà ở xã hội. "Nếu thành phố không sử dụng khu nhà tái định cư này thì nên chuyển đổi thành nhà xã hội để bán hoặc cho thuê, chứ để hoang như thế này rất lãng phí", bà Thảo chia sẻ.
UBND phường Xuân Phương cho biết, hiện đơn vị đã rà soát hồ sơ, kiểm tra hiện trạng thực tế tại khu tái định cư. Sau đó, UBND phường sẽ báo cáo, kiến nghị UBND TP. Hà Nội xem xét, chỉ đạo phương án sử dụng các tòa nhà đúng chức năng nhằm tránh lãng phí và hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường.