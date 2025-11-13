Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Cảnh lạnh lẽo, lãng phí khu 7 tòa nhà tái định cư bỏ hoang ở Hà Nội

Thanh Hiếu

TPO - Khu tái định cư Kiều Mai hoàn thành từ năm 2013, nhưng đến nay cả 7 tòa nhà với hàng trăm căn hộ vẫn đang bỏ hoang rất lãng phí.

tp-1.jpg
Dự án khu di dân tái định cư Kiều Mai (phường Xuân Phương, Hà Nội) được phê duyệt năm 2004 với tổng diện tích hơn 12,2ha. Toàn bộ diện tích đất xây dựng trong quy hoạch được chia thành 15 ô, trong đó có 7 ô (ký hiệu từ CT1 đến CT7) được xây dựng 7 tòa chung cư cao tầng phục vụ tái định cư cho 3.000 dân.
tp-7.jpg
tp-6.jpg
tp-2.jpg
Năm 2013, các tòa nhà cao tầng của khu tái định cư đã hoàn thành. Tuy nhiên, đến nay khu tái định cư này vẫn chưa có người đến ở. Duy từ năm 2014 đến 2021, có 4 tòa nhà được sử dụng làm trụ sở cho Quận ủy, HĐND, UBND và các cơ quan, đơn vị thuộc quận Bắc Từ Liêm.
tp-10-6192.jpg
tp-14.jpg
tp-13.jpg
Theo ghi nhận ngày 11/11, bên ngoài các tòa nhà được quây tôn kín, trong sân cỏ mọc um tùm. Bên trong các căn hộ xuống cấp trầm trọng, cửa kính vỡ, tường mốc rêu, nhà vệ sinh hư hỏng nặng do không được duy tu, bảo dưỡng.
tp-11-3664.jpg
tp-8-5456.jpg
tp-5-417.jpg
tp-4-8572.jpg
Tại tòa nhà CT5, cỏ dại mọc um tùm; cửa kính, cửa ra vào nứt vỡ, sắt thép han gỉ, rác thải chất đống.
tp-3-199.jpg
tp-2-4571.jpg
tp-1-5216.jpg
Bà Trần Thị Thảo, một người dân sống gần khu tái định cư cho biết, mỗi khi đi qua khu tái định cư bà và người dân rất xót xa, bởi lẽ hàng trăm căn hộ bị bỏ hoang nhiều năm. Trong khi đó, rất nhiều người dân không có nhà ở, xếp hàng dài để đăng ký mua nhà ở xã hội. "Nếu thành phố không sử dụng khu nhà tái định cư này thì nên chuyển đổi thành nhà xã hội để bán hoặc cho thuê, chứ để hoang như thế này rất lãng phí", bà Thảo chia sẻ.
tp-8.jpg
UBND phường Xuân Phương cho biết, hiện đơn vị đã rà soát hồ sơ, kiểm tra hiện trạng thực tế tại khu tái định cư. Sau đó, UBND phường sẽ báo cáo, kiến nghị UBND TP. Hà Nội xem xét, chỉ đạo phương án sử dụng các tòa nhà đúng chức năng nhằm tránh lãng phí và hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường.
Thanh Hiếu
#Nhà tái định cư #Bỏ hoang #Kiều Mai #Phường Xuân Phương

