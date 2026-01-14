Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Định hình 9 cực tăng trưởng chiến lược

TPO - TP Hà Nội đề xuất quy hoạch 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực phát triển Thủ đô tầm nhìn 100 năm và xa hơn.

Sáng 14/1/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ tư, bàn nhiều nội dung quan trọng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV.



Tại hội nghị, Đảng ủy UBND thành phố đã có Tờ trình về việc báo cáo đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trên cơ sở rà soát, tích hợp, lồng ghép Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội.

Nội dung đáng chú ý là quy hoạch đề xuất 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực phát triển Thủ đô tầm nhìn 100 năm và xa hơn.

Quy hoạch 9 cực tăng trưởng

Đô thị trung tâm (hữu ngạn sông Hồng), đô thị lõi lịch sử và mở rộng: Cực văn hóa - lịch sử - chính trị (chính trị - hành chính - tài chính - văn hóa của Thủ đô) và đô thị Olympic.

Cực phía Bắc (Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn): Cực Động lực Hội nhập (đô thị dịch vụ, thương mại quốc tế, tài chính, logistics gắn với Cảng hàng không quốc tế cửa ngõ Nội Bài; trung tâm công nghiệp công nghệ cao).

Cực phía Đông (Gia Lâm - Long Biên): Cực động lực cửa ngõ và thương mại dịch vụ (phát triển các tổ hợp thương mại quy mô vùng, cảng cạn (ICD), trung tâm logistics hiện đại gắn với trục quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng kết nối Thủ đô với tam giác kinh tế động lực phía Đông (Hải Phòng - Quảng Ninh).

Cực phía Nam, đô thị trung tâm (Thường Tín - Phú Xuyên): Cực động lực công nghiệp và logistics (đô thị logistics - công nghiệp công nghệ cao - nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ liên vùng, đầu mối giao thông đa phương thức gắn với sân bay thứ 2 phía Nam Hà Nội, đường sắt tốc độ cao, cảng sông).

Cực phía Nam là đô thị Vân Đình - Đại Nghĩa: Đô thị cảnh quan sinh thái hai bên sông và di sản, tín ngưỡng gắn với sân bay thứ 2 phía Nam Hà Nội.

Cực phía Tây Nam (Xuân Mai - Chương Mỹ): Đô thị giáo dục, đào tạo, y tế gắn với nghỉ dưỡng sinh thái.

Cực phía Tây (Hòa Lạc): Đô thị khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục. Trọng tâm là Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia; gắn kết với trục phát triển kết nối các tỉnh phía Tây (Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa…).

Cực phía Tây Bắc (đô thị Sơn Tây - Ba Vì): Đô thị văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng gắn với nhiệm vụ an ninh quốc phòng; kết nối với các đô thị Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Trì - Phú Thọ.

Cực sông Hồng (không gian cảnh quan đặc biệt, tài chính, dịch vụ thương mại, du lịch…).

Xác lập 9 trục không gian, hành lang kinh tế, đô thị

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội cũng đề xuất quy hoạch 9 trung tâm lớn: Trung tâm đô thị Nam sông Hồng (chính trị - hành chính quốc gia và thành phố; trung tâm kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế); Trung tâm đô thị Bắc sông Hồng (kinh tế - dịch vụ - hội nhập kinh tế, quốc tế); Trung tâm đô thị phía Đông (thương mại dịch vụ - hội nhập quốc tế - y tế - du lịch - logistic - giáo dục đào tạo).

Trung tâm đô thị Olympic (thể thao quốc gia, quốc tế); Trung tâm đô thị Phú Xuyên (logistic - y tế - công nghiệp công nghệ cao - hội nhập quốc tế); Trung tâm đô thị Vân Đình - Đại Nghĩa (di sản - văn hóa tâm linh - du lịch dịch vụ, sinh thái - làng nghề); Trung tâm đô thị Xuân Mai (giáo dục đào tạo - sinh thái cảnh quan - du lịch dịch vụ); Trung tâm đô thị Hòa Lạc (Trung tâm khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo - giáo dục đào tạo - y tế); Trung tâm đô thị Sơn Tây (văn hóa - di sản - đào tạo - y tế - sinh thái cảnh quan).

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội đề xuất xác lập 9 trục không gian, hành lang kinh tế, đô thị bám theo các trục giao thông huyết mạch.

Trục Nhật Tân - Nội Bài/Bắc Thăng Long - Nội Bài: Là trục xương sống hình thành đô thị phía Bắc cửa ngõ đối ngoại, biểu tượng cho hiện đại và hội nhập của Thủ đô. Phát triển mô hình đô thị sân bay gắn liền với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Trục Hồ Tây - Cổ Loa - Sân bay Gia Bình: Là trục không gian kết nối trung tâm đến vùng kinh tế mới phía Đông Bắc và Sân bay Gia Bình (Bắc Ninh): Hình thành các trung tâm phát triển mới khu đô thị sáng tạo, tài chính - công nghệ cao…

Trục Quốc lộ 5/Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Kết nối Hà Nội với cửa ngõ ra biển (cảng biển quốc tế); trục đô thị dịch vụ, thương mại và logistics thông minh.

Trục Quốc lộ 1A/Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Là hành lang kinh tế chủ đạo kết nối Hà Nội với mạng lưới kinh tế quốc gia phía Nam và Vùng duyên hải...

Trục Quốc lộ 21B/Quốc lộ 21C: Là "Hành lang kép", vừa là trục hỗ trợ giảm tải cho Quốc lộ 1A (trục công nghiệp - logistics), là trục không gian xanh - văn hóa đặc thù, trục kết nối di sản Mỹ Đình - Ba Sao - Hương Tích - Bái Đính.

Trục Quốc lộ 6/Tuyến đường Hà Đông - Xuân Mai: Phát triển chuỗi đô thị sinh thái kết nối đô thị trung tâm với đô thị vệ tinh Xuân Mai và cửa ngõ vùng Tây Bắc.

Trục Đại lộ Thăng Long/Hồ Tây - Ba Vì: Đóng vai trò kết nối đô thị trung tâm với cực tăng trưởng phía Tây (đô thị Hòa Lạc), Vườn quốc gia Ba Vì; vừa là trục động lực kinh tế tri thức (khoa học, công nghệ, giáo dục), vừa là trục không gian văn hóa - cảnh quan đặc sắc kết nối văn hóa Thăng Long - Xứ Đoài.

Trục Quốc lộ 32/Tuyến đường Tây Thăng Long: Là trục hướng tâm quan trọng kết nối đô thị trung tâm với đô thị vệ tinh Sơn Tây và vùng thượng lưu sông Hồng - Phú Thọ; phát triển theo mô hình đô thị dịch vụ du lịch, văn hóa lịch sử.

Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Là trục không gian xanh trung tâm gắn với văn hóa sáng tạo dọc sông Hồng, là trục phát triển kinh tế - xã hội và biểu trưng cho Hà Nội “Văn hiến - bản sắc - sáng tạo”, biểu tượng mới của Thủ đô văn minh, hiện đại.