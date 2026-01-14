Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phong trào thanh niên muốn tồn tại, đi vào cuộc sống phải gắn bó, hài hòa lợi ích

TPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý, các phong trào thanh niên muốn tồn tại và đi vào cuộc sống được thì phải gắn bó, hài hòa giữa lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích chung và lợi ích của mỗi người.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ, chiều 13/1.

Quang cảnh buổi làm việc của Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ. Ảnh: ĐTNCP

Tại cuộc làm việc, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chính phủ đã báo cáo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Chính phủ lần thứ I; những nội dung công việc phát huy vai trò lực lượng tiên phong, xung kích, nhất là trong tham mưu, hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, phục vụ cho yêu cầu phát triển; tham gia các công trình, dự án lớn, trọng điểm, quan trọng quốc gia…

Anh Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ báo cáo về tại buổi làm việc.

﻿Ảnh: ĐTNCP

Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, Đoàn Thanh niên Chính phủ phải tiếp tục phát huy tinh thần tuổi trẻ, tiên phong, luôn tự tin, tự hào và giữ vững bình tĩnh, bản lĩnh, kiên trì, kiên định trong mọi hoàn cảnh; tạo phong trào, xu thế cho thanh niên để có sức mạnh chung.

Mỗi cán bộ Đoàn phải là một hạt nhân trong tổ chức Đoàn với tinh thần chiến đấu cao, hành động, đoàn kết, thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo, hy sinh, gương mẫu, tạo động lực, truyền cảm hứng cho đoàn viên.

Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: ĐTNCP

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Chính phủ tập trung thực hiện Chương trình hành động với 38 đầu việc cụ thể để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đoàn Thanh niên Chính phủ, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Thủ tướng lưu ý, Đoàn Thanh niên Chính phủ cần xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thươc đo để đưa ra nhiệm vụ, giải pháp khả thi hiệu quả đối với những vấn đề thực tiễn.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch phù hợp và lựa chọn một số việc trọng tâm, trọng điểm, triển khai bảo đảm thực chất và "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả).

Thủ tướng mong muốn thanh niên có hoài bão, ước mơ, lý tưởng, "cái đầu lạnh và trái tim lửa" nhưng suy nghĩ về những việc làm giản dị, thiết thực, hiệu quả, hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ những người yếu thế.

Thủ tướng cũng gợi mởi một số công việc, phong trào cụ thể đối với Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Trong đó, có việc tham gia sưu tập, ghi lại, lưu trữ những dữ liệu, tư liệu, hiện vật, hình ảnh, kỷ niệm, ký ức quý báu của những người thuộc các thế hệ đi trước; trân trọng, giữ gìn, phát huy những di sản, di tích quý báu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân ta.

Đoàn Thanh niên cần tiếp tục tập trung triển khai tốt 3 phong trào về học tập ngoại ngữ, học tập công nghệ thông tin và chuyển đổi số, vệ sinh môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Thủ tướng nêu rõ, Đảng uỷ Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ khẳng định sẽ luôn quan tâm, đồng hành, tạo mọi điều kiện, môi trường thuận lợi để Đoàn Thanh niên Chính phủ, các đoàn viên cống hiến và trưởng thành.

Thủ tướng tặng quà đại diện Đoàn Thanh niên Chính phủ.