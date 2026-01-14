Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

TPO - Ngày 14/1, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị ghi nhận sự thống nhất cao khi 100% cử tri nhất trí giới thiệu Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tham gia ứng cử.

Theo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, tại hội nghị, các cử tri được quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh. Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và dân chủ, 100% ý kiến các đại biểu nhất trí dự kiến giới thiệu 2 đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm: Đồng chí Trần Văn Đăng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh; đồng chí Đỗ Thanh Ngọc Bích - Chuyên viên Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng. Ảnh: Nguyễn Thắng

Đồng thời, hội nghị giới thiệu 2 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm: Đồng chí Trần Văn Đăng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh; đồng chí Trương Bích Thảo - Chuyên viên Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh.

Hội nghị diễn ra đúng quy trình, dân chủ và thống nhất cao của cán bộ, công chức, người lao động. Đây là hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh đúng luật định, dân chủ và công khai.