Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thái Nguyên chi hơn 617 tỉ đồng khẩn cấp xây mới cầu Gia Bẩy

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng phương án thi tuyển kiến trúc công trình xây dựng mới cầu Gia Bẩy.

Theo đó, phương án đạt giải Nhất là hồ sơ dự thi mã số TC001 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1. Giải Nhì thuộc về hồ sơ mã số TN268 của Công ty CP Đầu tư xây dựng Thành Công Hà Nội; Giải Ba là hồ sơ mã số DC6868 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng HT Việt Nam.

phuong-an-thiet-ke-cau-gia-bay-112-20260112180704.jpg
Phương án thiết kế cầu Gia Bẩy được trao giải Nhất

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh, cùng các địa phương liên quan căn cứ Quyết định được phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo; bảo đảm đúng quy định, làm cơ sở triển khai thiết kế, xây dựng công trình trong thời gian tới.

image.jpg
Hiện trạng cầu Gia Bẩy trước khi được xây mới

Được biết, cầu Gia Bẩy được xây dựng đã hơn 50 năm. Trong đợt mưa lũ tháng 10/2025, nước sông dâng cao vượt khả năng chịu tải của cầu. Một số hạng mục và kết cấu công trình có dấu hiệu hư hại, mất an toàn. Tỉnh Thái Nguyên phải tạm cấm toàn bộ ô tô lưu thông để kiểm định, đánh giá lại.

UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định chi hơn 617 tỉ đồng để khẩn cấp xây dựng mới cầu Gia Bẩy, thay thế cho cây cầu hiện tại đã xuống cấp. Sau khi tổ chức thi tuyển phương án thiết kế, tỉnh Thái Nguyên sẽ gấp rút triển khai xây cầu mới.

Thanh Hiếu
#Cầu Gia Bẩy #Thái Nguyên #Mưa bão

Xem thêm

Cùng chuyên mục