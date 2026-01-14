Thái Nguyên chi hơn 617 tỉ đồng khẩn cấp xây mới cầu Gia Bẩy

Theo đó, phương án đạt giải Nhất là hồ sơ dự thi mã số TC001 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1. Giải Nhì thuộc về hồ sơ mã số TN268 của Công ty CP Đầu tư xây dựng Thành Công Hà Nội; Giải Ba là hồ sơ mã số DC6868 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng HT Việt Nam.

Phương án thiết kế cầu Gia Bẩy được trao giải Nhất

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh, cùng các địa phương liên quan căn cứ Quyết định được phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo; bảo đảm đúng quy định, làm cơ sở triển khai thiết kế, xây dựng công trình trong thời gian tới.

Hiện trạng cầu Gia Bẩy trước khi được xây mới

Được biết, cầu Gia Bẩy được xây dựng đã hơn 50 năm. Trong đợt mưa lũ tháng 10/2025, nước sông dâng cao vượt khả năng chịu tải của cầu. Một số hạng mục và kết cấu công trình có dấu hiệu hư hại, mất an toàn. Tỉnh Thái Nguyên phải tạm cấm toàn bộ ô tô lưu thông để kiểm định, đánh giá lại.

UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định chi hơn 617 tỉ đồng để khẩn cấp xây dựng mới cầu Gia Bẩy, thay thế cho cây cầu hiện tại đã xuống cấp. Sau khi tổ chức thi tuyển phương án thiết kế, tỉnh Thái Nguyên sẽ gấp rút triển khai xây cầu mới.