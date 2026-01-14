Không để quy hoạch Hà Nội bị chi phối, phá vỡ bởi lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm hay tư duy nhiệm kỳ

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, tổ chức xây dựng quy hoạch Hà Nội khoa học, dân chủ, công khai, minh bạch, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, các nhà khoa học, trí thức, chuyên gia trong và ngoài nước; đồng thời, phải kiên định, nhất quán trong tổ chức thực hiện, không để quy hoạch bị chi phối, phá vỡ bởi lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm hay tư duy nhiệm kỳ.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có Thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Mục tiêu cao nhất là một Hà Nội đáng sống

Theo kết luận, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đất nước đang đứng trước một bước ngoặt phát triển có ý nghĩa lịch sử. Trong bối cảnh đó, vai trò, trách nhiệm của Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự phát triển chung của cả nước.

Tổng Bí thư nêu, về tư duy chiến lược, tầm nhìn phát triển Thủ đô được đặt trong tổng thể tầm nhìn quốc gia và vươn tầm quốc tế. Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa, trí tuệ và nguồn lực của đất nước, vì vậy, phải được định vị và vận hành như một trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, có vai trò dẫn dắt, định hình các mô hình phát triển mới với tư duy mới.

Hà Nội phải phát triển dựa trên tri thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn lực văn hóa và nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững, hiện đại nhưng giàu bản sắc, đóng vai trò là trung tâm lan tỏa và động lực phát triển quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: PV.



Về quy hoạch tổng thể Thủ đô, Tổng Bí thư cơ bản thống nhất với những định hướng lớn trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm theo đề xuất của thành phố. Đây phải là công trình của trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng phát triển đột phá của Thủ đô, thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận đột phá.

Việc chuyển từ Quy hoạch "5 vùng đô thị, 5 trục không gian, 5 khu vực đô thị, đô thị vệ tinh" sang mô hình quy hoạch "Đa cực - Đa trung tâm - Đa tầng - Đa lớp" sẽ định hình Hà Nội sau 50 năm, 100 năm tới là một Thủ đô phát triển, văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư yêu cầu thành phố cần bám sát một số yêu cầu, nhiệm vụ xuyên suốt:

Quy hoạch Thủ đô phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, gắn chặt với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng. Hà Nội không phát triển theo cách tập trung hút nguồn lực, mà phải được định vị là trung tâm dẫn dắt, lan toả và điều phối phát triển của cả vùng.

Quy hoạch Thủ đô phải lấy con người làm trung tâm, chất lượng sống làm thước đo cao nhất. Mục tiêu cao nhất của quy hoạch không chỉ là những con số tăng trưởng, mà là một Hà Nội đáng sống, nơi người dân được thụ hưởng môi trường trong lành, không gian văn hóa đặc sắc, dịch vụ công chất lượng cao, an sinh xã hội vững chắc; nơi mỗi người dân cảm thấy tự hào, hạnh phúc, gắn bó và có cơ hội phát triển toàn diện.

Phát triển Hà Nội phải hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, giữa mở rộng và bảo tồn. Hà Nội phải phát triển hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt Thăng Long - Hà Nội, giữ được chiều sâu văn hóa, bản sắc riêng có của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Quy hoạch Thủ đô phải đi trước một bước, có tầm nhìn dài hạn, có không gian phát triển mở và chủ động tính đến những xu hướng lớn của thế giới: chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo, thích ứng với biến đổi khí hậu, già hóa dân số, an ninh phi truyền thống... Quy hoạch không chỉ cho hôm nay, mà phải đủ dư địa cho các thế hệ mai sau.

Hà Nội phải được quy hoạch là một trung tâm sáng tạo, tri thức, đổi mới của quốc gia. Phát triển mạnh các không gian sáng tạo, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế chất lượng cao, công nghiệp văn hóa; thu hút và giữ chân nhân tài trong nước và quốc tế; thực sự là nơi hội tụ tinh hoa trí tuệ trong nước và quốc tế, nơi khởi nguồn những giá trị mới cho đất nước.

Bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội là yêu cầu xuyên suốt trong quy hoạch Thủ đô. Quy hoạch phải gắn chặt với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; bảo đảm an ninh đô thị, an ninh mạng, an ninh môi trường, an ninh con người; giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong mọi tình huống.

Tổng Bí thư yêu cầu, tổ chức xây dựng quy hoạch khoa học, dân chủ, công khai, minh bạch, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, các nhà khoa học, trí thức, chuyên gia trong và ngoài nước; đồng thời, phải kiên định, nhất quán trong tổ chức thực hiện, không để quy hoạch bị chi phối, phá vỡ bởi lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm hay tư duy nhiệm kỳ.

Hà Nội quyết - Hà Nội làm - Hà Nội chịu trách nhiệm

Về thể chế phát triển Thủ đô, Tổng Bí thư đánh giá cao sự chủ động của Hà Nội và cơ bản thống nhất với đề xuất của thành phố Hà Nội về các nội dung đề xuất ban hành Nghị quyết mới của Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết số 15 và các nội dung sửa đổi Luật Thủ đô.

Việc sửa đổi Luật Thủ đô phải đặt trong tổng thể thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tổng thể Thủ đô có tầm nhìn dài hạn (100 năm) và Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị bảo đảm tạo lập hệ thống thể chế toàn diện, ổn định, thuận lợi và đủ khả năng giải quyết hiệu quả các vấn đề cả trước mắt và lâu dài.

Thành phố Hà Nội phải xác định xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô là khâu đột phá then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng, tốc độ phát triển lâu dài và hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm của Thủ đô. Không có thể chế phù hợp thì không thể có quy hoạch tốt; không có thể chế vượt trội thì không thể tạo ra không gian phát triển vượt trội.

Vì vậy, việc hoàn thiện thể chế, sửa đổi Luật Thủ đô lần này phải được tiếp cận với tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, tạo cơ sở pháp lý vượt trội đủ mạnh để Hà Nội phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thù, mạnh dạn thí điểm những mô hình mới, cách làm mới, nhưng đồng thời phải bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, minh bạch và lợi ích chung.

Tinh thần xuyên suốt là "Trao quyền mạnh hơn - Phân cấp, phân quyền toàn diện, triệt để hơn - Trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn", đúng với yêu cầu "Hà Nội quyết - Hà Nội làm - Hà Nội chịu trách nhiệm" bảo đảm đồng bộ của hệ thống pháp luật.