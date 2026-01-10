Tổng Bí thư: Hà Nội phải vận hành như một trung tâm kiến tạo và phát triển của quốc gia

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đất nước không thể tiếp tục phát triển theo quán tính cũ, mà phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, mô hình phát triển và phương thức quản trị. Trong bối cảnh đó, Hà Nội không chỉ là một địa phương lớn mà phải được định vị và vận hành như một trung tâm kiến tạo và phát triển của quốc gia, hướng tới những chuẩn mực phát triển tiên tiến trong khu vực.

Hà Nội phải là địa bàn tiêu biểu về kỷ luật, kỷ cương

Sáng 10/1/2026, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển, dự kiến mô hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: QT.



Sau khi nghe các báo cáo, các ý kiến thảo luận, phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội diễn ra trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là dịp để xác định rõ vị trí, vai trò và sứ mệnh của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó, Hà Nội được đặt đúng vào vị trí chiến lược đối với sự phát triển chung của đất nước.

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương đang nghiên cứu, chuẩn bị các quyết sách quan trọng nhằm chuyển đổi mô hình phát triển đất nước, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là những vấn đề chiến lược, cần được chuẩn bị sớm, thận trọng và bài bản để khi các chủ trương lớn được ban hành có thể triển khai ngay trong thực tiễn.

Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, kỷ cương, Tổng Bí thư khẳng định, mục tiêu xuyên suốt là nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, bảo đảm mọi người dân đều được sống trong môi trường an toàn, văn minh, trật tự.

Tổng Bí thư yêu cầu, trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Hà Nội phải là địa bàn tiêu biểu về kỷ luật, kỷ cương, tạo niềm tin không chỉ đối với nhân dân cả nước mà còn đối với bạn bè quốc tế.

Từng bước khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy

Đánh giá cao những kết quả phát triển toàn diện mà Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư ghi nhận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Hà Nội đã có những đổi mới rõ nét theo hướng siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đề cao trách nhiệm cá nhân, gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện cụ thể; từng bước khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, đáp ứng yêu cầu quản trị một đô thị lớn. Từ đó, tạo nên sự chuyển động rõ rệt, tạo dựng được niềm tin trong nhân dân và sự quan tâm theo dõi của cả nước.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: QT.



Tổng Bí thư ghi nhận nỗ lực của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trong xử lý những vấn đề bức xúc, kéo dài như: Ô nhiễm môi trường, xử lý ngập úng, ùn tắc giao thông... Các nhiệm vụ này đã tạo ra những chuyển biến cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng ngành, từng cấp. Đặc biệt, kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án giao thông trọng điểm đã có bước tiến tích cực, thể hiện tinh thần khẩn trương, quyết liệt; tạo được sự đồng thuận và ủng hộ trong nhân dân.

Từ thực tiễn đó, Tổng Bí thư cho rằng, Hà Nội đang từng bước hình thành phương thức lãnh đạo và quản trị dựa trên kỷ cương và hiệu quả thực chất. Tuy nhiên, tiềm năng và lợi thế của Thủ đô vẫn còn rất lớn và cần được khai thác tương xứng. Những vấn đề tồn tại về giao thông, môi trường, chất lượng quản trị đô thị thời gian tới sẽ tiếp tục là thách thức lớn, đòi hỏi Hà Nội phải có giải pháp căn cơ, đồng bộ và bền vững để khắc phục triệt để. Những cách làm hiệu quả mà Hà Nội đã triển khai cũng cần tiếp tục được tổng kết, nhân rộng, tạo thành các mô hình có sức lan tỏa, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng.

Lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao việc Hà Nội chủ động đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn dài hạn 100 năm, gắn với hoàn thiện thể chế và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển.

Theo Tổng Bí thư, quy hoạch là công cụ quan trọng để cụ thể hóa tầm nhìn và mục tiêu phát triển. Việc xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô không chỉ định hình không gian đô thị mà còn tạo cơ sở huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững và có khả năng thích ứng với những biến động nhanh của tình hình trong nước và quốc tế.

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư khẳng định, đất nước không thể tiếp tục phát triển theo quán tính cũ, mà phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, mô hình phát triển và phương thức quản trị. Trong bối cảnh đó, Hà Nội không chỉ là một địa phương lớn mà phải được định vị và vận hành như một trung tâm kiến tạo và phát triển của quốc gia, hướng tới những chuẩn mực phát triển tiên tiến trong khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đại biểu và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: QT.



Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm của Hà Nội, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu xây dựng quy hoạch Thủ đô mang tầm chiến lược, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, phát triển hài hòa giữa hiện đại và truyền thống. Cùng với đó, Hà Nội cần được định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tri thức, nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị khoa học, văn hóa, giáo dục của cả nước.

Về thể chế phát triển, Tổng Bí thư đánh giá cao các đề xuất của Hà Nội trong việc nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là đổi mới tư duy về phân cấp, phân quyền, gắn với trách nhiệm rõ ràng, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, minh bạch và vì lợi ích chung. Tổng Bí thư đề cao sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành của các bộ, ngành trung ương trong quá trình hoàn thiện thể chế để Thủ đô phát triển.

Về mô hình tăng trưởng, Tổng Bí thư khẳng định, mô hình của Hà Nội cần dựa vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, từ đó cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo không gian cho sáng tạo và phát triển bền vững, qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước...