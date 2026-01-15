Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Sắp cắt điện, nước, di dời loạt trạm trộn bê tông tại phường Lĩnh Nam

Trần Hoàng
TPO - Phường Lĩnh Nam (TP Hà Nội) sẽ tổ chức cắt điện, tháo dỡ, xử lý các trạm trộn bê tông trên địa bàn phường trong tháng 2/2026.

Thông tin từ UBND phường Lĩnh Nam cho biết, đã tổ chức kiểm tra, rà soát, thông báo, vận động, yêu cầu các đơn vị hoạt động trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông Hồng liên hệ cơ quan có thẩm quyền để xin cấp phép (có cho thời hạn).

Hiện phường Lĩnh Nam đang hoàn thiện hồ sơ để áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước theo quy định của HĐND TP Hà Nội. Sau ngày 31/1/2026, nếu các đơn vị hoạt động trạm trộn bê tông không xuất trình được giấy phép thì phường sẽ phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Trì tổ chức cắt điện, tháo dỡ, xử lý các trạm trộn theo quy định.

tp-ji-0240.jpg
Trạm trộn bê tông trong khu vực cảng Khuyến Lương vi phạm pháp luật về đê điều, hiện vẫn hoạt động

Cuối năm 2025, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa đã có buổi làm việc với phường Lĩnh Nam. Liên quan đến các trạm trộn bê tông trên địa bàn phường, ông Hoa đề nghị UBND phường Lĩnh Nam thông báo, ấn định thời hạn để các đơn vị tự tháo dỡ, di chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị ra khỏi khu vực bãi sông. Trường hợp các đơn vị không chấp hành, phường chủ động xây dựng kế hoạch cưỡng chế, phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức thực hiện.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội có báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến các trạm trộn bê tông trái phép ở bãi sông Hồng.

Trong đó 5 lãnh đạo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội cũ) phải kiểm điểm rút kinh nghiệm. Cụ thể là ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng; ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Văn Thuận, ông Nguyễn Xuân Hải, ông Trần Hồng Minh là phó và nguyên phó Chi cục trưởng. Cùng với đó là 6 cán bộ, lãnh đạo Phòng Quản lý đê điều cũng phải kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Trần Hoàng
#Cưỡng chế trạm trộn bê tông #Chấm dứt hoạt động trái phép #Quản lý đê điều và môi trường #Xử lý vi phạm hành chính #Trạm trộn bê tông trái phép #Sông Hồng #Hà Nội #Công trình vi phạm

