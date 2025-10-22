Hà Nội thông tin về công trình xây dựng làm rơi bê tông đè vào 2 người đi đường

TPO - UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) yêu cầu chủ đầu tư là bà Trịnh Thị Thanh Bình dừng toàn bộ hoạt động thi công, đồng thời khẩn trương phối hợp khắc phục hậu quả, thực hiện đầy đủ quy định về an toàn lao động và xây dựng.

UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám vừa có văn bản về vụ việc rơi vật liệu gây tai nạn cho người đi đường xảy ra trên địa bàn phường.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ sáng 22/10, trong quá trình tháo dỡ công trình hiện trạng, phần bạt che chắn và vật liệu xây dựng bất ngờ rơi xuống đường, gây tai nạn cho hai người đi bên dưới.

Các nạn nhân được xác định là bà Đỗ Thúy Quỳnh (sinh năm 1990, trú tại 162 Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) - người điều khiển xe máy, hiện đã qua cơn nguy kịch sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn; và ông Mai Đức Giáp (sinh năm 1984, quê ở Nga Sơn, Thanh Hóa) - người thu gom kính vụn tại khu vực công trình, không qua khỏi do chấn thương nặng, tử vong lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền phường đã phối hợp cùng Công an phường, lực lượng chức năng và người dân xung quanh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và tiến hành kiểm tra, phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Hà

UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã yêu cầu chủ đầu tư là bà Trịnh Thị Thanh Bình dừng toàn bộ hoạt động thi công, đồng thời khẩn trương phối hợp khắc phục hậu quả, thực hiện đầy đủ quy định về an toàn lao động và xây dựng.

Công trình được thi công theo Giấy phép xây dựng số 240945/GPXD ngày 29/11/2024 do UBND quận Đống Đa (trước đây) cấp, gồm 4 tầng và tum thang, tổng diện tích sàn 335,83 m². Việc tháo dỡ công trình cũ bắt đầu từ ngày 19/10/2025.

Theo UBND phường, trước khi khởi công, chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bao gồm thông báo khởi công, giấy phép xây dựng, các biên bản xác nhận hiện trạng công trình liền kề, biện pháp phá dỡ do đơn vị có năng lực lập và thẩm tra, cùng bản cam kết thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

Tổ Quản lý trật tự xây dựng của phường cùng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị cũng thường xuyên giám sát, đôn đốc các đơn vị thi công. Tuy nhiên, trong quá trình tháo dỡ, sự cố vẫn xảy ra, gây hậu quả đáng tiếc.

Hiện vụ việc đang được Công an phường phối hợp với các Cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân, đồng thời xác định trách nhiệm của các bên liên quan.