Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

CLIP: Hiện trường vụ phá dỡ nhà trên phố Tôn Đức Thắng khiến 2 người thương vong

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khoảng 9h ngày 22/10, trong lúc phá dỡ ngôi nhà số 121 phố Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, một tấm bê tông lớn rơi ra ngoài đường làm 2 người thương vong.

z7143327993041-d5cd8467ce72d8205eafe164b89f9931-5400.jpg
Hiện trường vụ việc.

Vào thời điểm trên, công nhân lao động đang phá dỡ ngôi nhà số 121 thì bất ngờ tấm bê tông sàn nhà văng ra ngoài, trúng vào 2 người đi đường.

Vụ việc khiến người đàn ông sinh năm 1984 tử vong, còn người phụ nữ sinh năm 1990 bị thương.

Clip hiện trường ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra sự việc họ nghe thấy tiếng động lớn, khi tới kiểm tra thì người đàn ông bị tấm bê tông đè lên người. Nhiều người dân đã chạy đến khiêng tấm bê tông, đưa nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu.

z7143327981145-f26ebeee59d205242e4fa247c684a077-1197.jpg
Tấm bê tông văng ra ngoài đường đè lên nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Thanh Hà
#Tai nạn xây dựng Hà Nội #Vụ rơi tấm bê tông #Tai nạn lao động #Phá dỡ nhà nguy hiểm #Chết người do tai nạn #An toàn lao động #Sự cố xây dựng phố Tôn Đức Thắng #Điều tra tai nạn xây dựng

Xem thêm

Cùng chuyên mục