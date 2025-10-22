CLIP: Hiện trường vụ phá dỡ nhà trên phố Tôn Đức Thắng khiến 2 người thương vong

TPO - Khoảng 9h ngày 22/10, trong lúc phá dỡ ngôi nhà số 121 phố Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, một tấm bê tông lớn rơi ra ngoài đường làm 2 người thương vong.

Hiện trường vụ việc.

Vào thời điểm trên, công nhân lao động đang phá dỡ ngôi nhà số 121 thì bất ngờ tấm bê tông sàn nhà văng ra ngoài, trúng vào 2 người đi đường.

Vụ việc khiến người đàn ông sinh năm 1984 tử vong, còn người phụ nữ sinh năm 1990 bị thương.

Clip hiện trường ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra sự việc họ nghe thấy tiếng động lớn, khi tới kiểm tra thì người đàn ông bị tấm bê tông đè lên người. Nhiều người dân đã chạy đến khiêng tấm bê tông, đưa nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu.

Tấm bê tông văng ra ngoài đường đè lên nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.