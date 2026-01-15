Chủ tịch Hà Nội: Cam kết hỗ trợ vốn, quỹ đất sạch cho các dự án chiến lược

TPO - Lãnh đạo TP Hà Nội cam kết đồng hành chặt chẽ, thực chất cùng doanh nghiệp bằng các giải pháp cụ thể, quyết liệt, như cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi, quỹ đất sạch cho các dự án chiến lược.

Ngày 15/1, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn thành phố, biểu dương, tôn vinh những đóng góp xuất sắc của doanh nghiệp trong năm qua.

Thông tin tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, năm 2025, Hà Nội đạt tăng trưởng GRDP 8,16%, vượt mục tiêu đề ra (8%) và cao hơn đáng kể so với mức 6,52% của năm 2024. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 63,5 tỷ USD, giữ vững vị trí thứ 2 cả nước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 711.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Toàn thành phố hiện có hơn 424.000 doanh nghiệp đang hoạt động, với số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng mạnh, tổng vốn đăng ký đạt mức ấn tượng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô vẫn thể hiện rõ bản lĩnh kiên cường, tinh thần vượt khó mạnh mẽ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị

“Khu vực kinh tế tư nhân thực sự khẳng định vai trò là động lực quan trọng nhất, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách từ khu vực công thương nghiệp - dịch vụ ngoài nhà nước”, ông Thắng nhấn mạnh. Theo ông, những kết quả ấn tượng này là minh chứng sinh động cho sức mạnh của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Hà Nội - lực lượng tiên phong đổi mới sáng tạo, thích ứng linh hoạt và nuôi dưỡng khát vọng vươn xa.

Về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Hà Nội cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, với mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng hai con số bình quân giai đoạn 2026-2030.

Đây là mục tiêu lớn, nhưng theo ông, hoàn toàn khả thi nếu thành phố tiếp tục phát huy tinh thần “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, với chủ đề hành động năm 2026 là “Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững”.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định chính quyền Hà Nội cam kết đồng hành chặt chẽ, thực chất cùng doanh nghiệp bằng các giải pháp cụ thể, quyết liệt. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ so với quy định hiện hành; xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi, quỹ đất sạch cho các dự án chiến lược...

Bên cạnh đó, thành phố sẽ mở rộng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế thông qua các hội chợ, diễn đàn kết nối đối tác; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng hành chia sẻ rủi ro, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp bằng hành động cụ thể, nhất quán.

Với cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội kêu gọi tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đầu tư vào khoa học công nghệ cao, chuyển đổi số toàn diện để kinh tế số chiếm 35% GRDP năm 2026 và 40% năm 2030; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; nâng cao đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) lên 60%; đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo thêm nhiều việc làm chất lượng cao...

Dẫn lời cổ nhân “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”, ông Vũ Đại Thắng khẳng định, chính quyền Hà Nội sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy của doanh nghiệp. Với sự đồng lòng của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Hà Nội quyết tâm biến các mục tiêu phát triển thành hiện thực, vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.