Vĩnh Long muốn biến Định An thành khu kinh tế tự do, thí điểm chính sách mới

TPO - Đến năm 2030, Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển năng động và bền vững, là trung tâm kinh tế biển và sản xuất năng lượng tái tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10%/năm. Hình thành Khu kinh tế tự do Vĩnh Long trên cơ sở mở rộng Khu kinh tế Định An, để thí điểm chính sách mới của quốc gia.

Ngày 15/1, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quang cảnh kỳ họp.

Tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu, giai đoạn 5 năm tới, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10%/năm, thu ngân sách tăng bình quân 7%/năm, GRDP bình quân năm 2030 đạt hơn 169 triệu đồng/người (gấp đôi hiện nay).

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh Vĩnh Long xác định 3 đột phá chiến lược, gồm hoàn thiện cơ chế, chính sách và triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, hội nhập. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các ngành trọng điểm và mới nổi.

Vĩnh Long cũng quy hoạch 3 vùng trọng điểm, gồm vùng Bắc sông Cổ Chiên, Nam sông Cổ Chiên và vùng ven biển. Các hành lang kinh tế gồm Bắc - Nam là trục xương sống; Đông - Tây; nội tỉnh; ven sông Cổ Chiên - Hàm Luông; sinh thái - du lịch sông Tiền, sông Hậu và ven biển. Đến năm 2030, toàn tỉnh có 45 đô thị.

Vĩnh Long sẽ phát triển Khu kinh tế Định An thành khu kinh tế động lực của tỉnh và của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với tính chất tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực. Ưu tiên phát triển các ngành năng lượng tái tạo, chế biến nông - thủy sản, đóng tàu. Quy hoạch cũng đặt mục tiêu hình thành Khu kinh tế tự do Vĩnh Long trên cơ sở mở rộng Khu kinh tế Định An, để thí điểm chính sách mới của quốc gia.