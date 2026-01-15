Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hai công nhân tử vong dưới cống thoát nước ở TPHCM

An Yên
TPO - Ngày 15/1, các cơ quan chức năng TPHCM đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của hai công nhân trong đường cống thoát nước.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày các công nhân tổ chức thi công nạo vét đường cống thoát nước trên đường Hoàng Diệu (khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, TPHCM).

Đến khoảng 11h cùng ngày, một công nhân xuống đường cống thoát nước để làm việc. Một lát sau, do không thấy đồng nghiệp có tín hiệu phản hồi nên một công nhân khác tiếp tục xuống hỗ trợ. Kết quả, cả hai đều không có tín hiệu phản hồi. Vì vậy, những công nhân khác đã nhanh chóng thông báo đến cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ tai nạn lao động làm 2 công nhân thoát tử vong

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu nạn, đưa 2 công nhân rời khỏi miệng cống và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai nạn nhân đều không qua khỏi, nghi do ngạt khí.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

An Yên
#Tai nạn lao động trong cống thoát nước #Chết người do tai nạn lao động #Điều tra nguyên nhân vụ tai nạn #An toàn lao động và sơ cứu #Công nhân thi công đường thoát nước

