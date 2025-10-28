Vụ 8 người trong 1 gia đình ở Đà Nẵng bị ngạt khí: 4 nạn nhân không qua khỏi

HHTO - Nhận định ban đầu, do cúp điện, gia đình 8 người chạy máy phát điện để nằm ngủ trong phòng có điều hòa nên có thể bị ngạt khí CO. Hiện đã có 4 nạn nhân không qua khỏi, 4 người còn lại nguy kịch.

Sự việc xảy ra tại nhà của ông Nguyễn Quang L. (sinh năm 1989, trú khu phố chợ mới Phong Thử, xã Điện Bàn Tây) vào khoảng 11h ngày 28/10.

Ngay khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Điện Bàn Tây đã huy động tất cả lực lượng Ban Chỉ huy phối hợp với nhân dân đưa các nạn nhân đến Trạm Y tế xã tổ chức sơ cứu ban đầu.

Sau đó, do nước lũ gây chia cắt nên các nạn nhân được vận chuyển lên nút giao cao tốc để xe cứu thương đón, đưa ra bệnh viện tại phường Cẩm Lệ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, do ngạt khí quá nặng, đã có 4 nạn nhân tử vong.

Nguyên nhân ban đầu xác định, 8 người này bị ngạt khí do chạy máy phát điện rồi đóng kín cửa để ngủ dẫn đến ngạt khí.

Đưa các nạn nhân trong gia đình ngạt khí ra khỏi khu vực ngập để cấp cứu. (Ảnh: Ngọc Thi)

Danh sách 8 nạn nhân, trong đó đến thời điểm này có 4 người đã tử vong là bà Nguyễn Thị T. (SN 1950, mẹ ông L.), Nguyễn Thị Thanh X. (sinh năm 2006, bạn của vợ ông L.), Nguyễn Thị Thanh Th. (sinh năm 2011, con gái ông L.), Nguyễn Quang Tr. (sinh năm 2020, con trai ông L.); 4 người đang tiếp tục được cấp cứu gồm ông L., bà Phan Thị Tú Tr. (sinh năm 1992, vợ ông L.) cùng 2 người con gái ông L. là Nguyễn Thị Thanh Tr. (sinh năm 2014), Nguyễn Thị Thanh Th. (sinh năm 2017).

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng - Khu vực 3 phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 10, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Đà Nẵng và Công an phường Điện Bàn Tây tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác định nguyên nhân. Nhận định ban đầu, do cúp điện, gia đình anh L. chạy máy phát điện để nằm ngủ trong phòng có điều hòa nên có thể bị ngạt khí CO.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng thiết bị phát sinh khí CO trong không gian kín như máy phát điện, bếp than, bếp gas, bếp củi, đặc biệt khi mất điện hoặc ngập lụt. Cần mở cửa thông gió, kiểm tra hệ thống điện, gas, ống xả, tránh tích tụ khí độc; nếu có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở, phải nhanh chóng rời khỏi khu vực và đến cơ sở y tế gần nhất.