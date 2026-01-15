Khởi động dự án di dân, tái định cư Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1

TPO - Dự án di dân, tái định cư phục vụ Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu ổn định đời sống, sinh kế cho người dân vùng dự án và bảo đảm tiến độ công trình trọng điểm quốc gia.

Sáng 15/1, tại xã Phước Dinh, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khởi động Dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (gọi tắt Dự án tái định cư Điện hạt nhân Ninh Thuận), ở xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa.

Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương đã thực hiện nghi thức khởi động Dự án tái định cư Điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu tại lễ khởi động.

Dự án tái định cư Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có tổng diện tích thu hồi khoảng 485ha, ảnh hưởng đến khoảng 477 hộ dân và hơn 2.000 nhân khẩu tại xã Phước Dinh. Khu tái định cư được quy hoạch với khoảng 730 lô đất, gồm các lô 150, 200 và 300m2, được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hướng tới mục tiêu ổn định đời sống và sinh kế cho người dân với tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nhu cầu điện năng của đất nước dự báo tăng từ 15 -18% mỗi năm, việc phát triển các nguồn điện xanh, sạch, ít phát thải là yêu cầu tất yếu, trong đó điện hạt nhân giữ vai trò quan trọng.

Để hoàn thành Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 trước năm 2031, Quốc hội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở mức cao nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân bị thu hồi đất.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và tỉnh Khánh Hòa phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt và hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; đặc biệt chú trọng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư. Phó Thủ tướng bày tỏ kỳ vọng dự án sẽ góp phần tạo nên những công trình biểu tượng mới, đóng góp vào sự phát triển bền vững, phồn vinh của đất nước.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng quà cho người dân vùng dự án.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng ghi nhận và trân trọng sự đồng thuận, chia sẻ của Nhân dân trong vùng dự án, đã ủng hộ chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, tự nguyện bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Bảo đảm cho người dân sớm ổn định cuộc sống

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về công tác di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa phản ánh việc triển khai Nghị quyết số 189/2025/QH15 mới ở giai đoạn đầu, chủ yếu tập trung khâu chuẩn bị; kết quả thực hiện còn hạn chế và phát sinh vướng mắc, nhất là đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Để khắc phục tình trạng trên, tỉnh Khánh Hòa đã chủ động kiến nghị và được Chính phủ đồng ý tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án điện hạt nhân thành dự án độc lập, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về cơ sở pháp lý, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư công, tạo điều kiện để địa phương chủ động tổ chức thực hiện, ổn định đời sống nhân dân vùng dự án.

Hiện Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang trong quá trình xem xét để thông qua Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 189/2025/QH15 để UBND tỉnh đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: VGP/Hải Minh

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Công tác giải phóng mặt bằng đóng vai trò then chốt, quyết định việc triển khai các bước tiếp theo của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu của những vướng mắc liên quan đến công tác di dân, tái định cư và giải phóng mặt bằng thời gian qua là do phải nghiên cứu, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội.

Để khắc phục tình trạng này, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với tỉnh Khánh Hoà rà soát, chọn lọc những vấn đề cấp bách, nhất là giải phóng mặt bằng, để đưa vào dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết 189, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sớm thông qua, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho tỉnh Khánh Hoà triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư cho cả hai nhà máy điện hạt nhân.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ chế, chính sách cần được đề xuất phải bảo đảm cho người dân sớm ổn định cuộc sống, tạo công ăn việc làm, phát triển sinh kế lâu dài và mang lại điều kiện sống tốt hơn so với nơi ở cũ.