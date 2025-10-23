Khánh Hòa đề xuất 2 vị trí tái định cư mới, lắng nghe dân để triển khai dự án điện hạt nhân 2

TPO - "Việc khảo sát, lấy ý kiến nhân dân về địa điểm xây dựng khu tái định cư là bước quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân vùng dự án điện hạt nhân 2”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh.

Ngày 23/10, UBND tỉnh, Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức buổi khảo sát, lấy ý kiến người dân về địa điểm quy hoạch khu tái định cư phục vụ di dời Dự án Nhà máy điện hạt nhân số 2. Tham dự buổi gặp gỡ có hơn 100 cán bộ, đảng viên và người dân vùng dự án.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này đã phối hợp với đơn vị tư vấn và chính quyền xã Vĩnh Hải tiến hành khảo sát, tìm kiếm các vị trí xây dựng khu tái định cư cho người dân, nằm ngoài vùng bảo vệ khẩn cấp PAZ (3-5km). Theo đó, hai vị trí tiềm năng đã được đề xuất và có diện tích đủ lớn để quy hoạch khu dân cư đồng bộ, hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu.

Cụ thể, vị trí 1 tại thôn Mỹ Phong có diện tích 69,24 ha, quy mô 1.095 lô đất ở, khoảng cách tới trung tâm khu vực dự án 6,8 km. Vị trí 2 tại thôn Khánh Nhơn 1 có diện tích 76,63 ha, quy mô 1.415 lô đất, cách tâm dự án 8 km, trong đó bố trí hơn 14 ha đất thương mại, dịch vụ để người dân chuyển đổi nghề nghiệp. Cả hai vị trí đều thuộc xã Vĩnh Hải.

Khu vực quy hoạch vùng lõi nhà máy điện hạt nhân 2.

Tại buổi gặp gỡ, một số người dân có các ý kiến đề nghị như: Xem xét thêm vị trí khu vực Hòn Một (xã Vĩnh Hải) để thuận lợi hơn cho đời sống; người dân phải có đất sản xuất ổn định, phù hợp cơ chế và được hưởng chính sách đền bù theo quy định tốt nhất...

Ông Võ Văn Bảy (trú xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đa số người dân rất đồng thuận với chủ trương tái khởi động Nhà máy điện hạt nhân vì lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc.

Tuy nhiên, nếu phải di dời, bà con mong muốn được tái định cư trong một khu vực vẫn thuộc phạm vi của xã Vĩnh Hải và đảm bảo điều kiện sức khỏe, môi trường sống, giao thông thuận lợi và đảm bảo sinh kế lâu dài. “Tách dân ra khỏi không gian sống quen thuộc là điều khó khăn, thậm chí người ta sẽ không yên tâm sinh sống ở nơi mới”, ông Bảy bày tỏ.

Ông Võ Văn Bảy nêu ý kiến tại buổi khảo sát.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Sau khi có ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định mới của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), tỉnh buộc phải rà soát để đảm bảo trong phạm vi bán kính 3-5 km không được hình thành khu dân cư tập trung, khu tái định cư.

“Việc khảo sát, lấy ý kiến nhân dân về địa điểm xây dựng khu tái định cư là bước quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân vùng dự án”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Theo ông Trịnh Minh Hoàng, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp thu các kiến nghị, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, khảo sát thêm một số địa điểm phù hợp để lựa chọn phương án tối ưu. Đồng thời có chính sách đền bù phù hợp nhất, bảo đảm đất tái định cư phải ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh kế của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng mong muốn người dân đồng lòng, chia sẻ khó khăn với tỉnh và hợp tác tuân thủ theo các hướng dẫn, quy định quốc tế về an toàn hạt nhân và khoảng cách phù hợp.