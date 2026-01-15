Quân và dân Trường Sa vững niềm tin hướng về Đại hội XIV của Đảng

TPO - Hướng về Đại hội XIV của Đảng, quân và dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, vững vàng nơi tuyến đầu, ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Giữa trùng khơi Biển Đông, nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc, quần đảo Trường Sa vẫn hiên ngang, bền bỉ qua năm tháng, là biểu tượng sống động của ý chí, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam. Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quân và dân Đặc khu Trường Sa đang hòa chung niềm tin, khí thế và quyết tâm chính trị cao, vững vàng nơi tuyến đầu, ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tuần tra bảo vệ vùng biển quần đảo Trường Sa.

Trường Sa hôm nay không chỉ là pháo đài tiền tiêu về quốc phòng - an ninh, mà còn là minh chứng sinh động cho đường lối đúng đắn, tầm nhìn chiến lược của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng, quần đảo không ngừng đổi thay: cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân ngày càng nâng cao; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ tuần tra trên đảo.

Đại tá Phạm Văn Thọ - Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, nhấn mạnh: “Đối với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim. Hướng về Đại hội XIV của Đảng, toàn Lữ đoàn tiếp tục đẩy mạnh học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.”

Tinh thần ấy lan tỏa mạnh mẽ tới từng đảo, từng cán bộ, chiến sĩ. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, xa đất liền, đội ngũ cán bộ trên đảo luôn phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, giữ vững đoàn kết nội bộ, gắn bó máu thịt với bộ đội và Nhân dân, đưa nghị quyết của Đảng vào hành động cụ thể, thiết thực.

Quân, dân Trường Sa luôn vững niềm tin tiền tiêu, bảo vệ vững chắc biển đảo của Tổ quốc.

Trung tá Trần Huy Phụng - Chính trị viên đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, chia sẻ: “Mỗi nghị quyết của Đảng, mỗi chủ trương lớn đều được quán triệt nghiêm túc và triển khai sát thực tiễn. Hướng về Đại hội XIV của Đảng, cán bộ trên đảo xác định rõ trách nhiệm nêu gương, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, để Trường Sa luôn là điểm tựa vững chắc nơi đầu sóng.”