Thế giới

Tổng thống Trump nói NATO nên giúp Mỹ giành được Greenland

Bình Giang

TPO - Tổng thống Donald Trump vừa phát biểu rằng, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên giúp Mỹ giành được Greenland, và bất cứ điều gì khác ngoài việc hòn đảo này nằm trong tay Mỹ đều không thể chấp nhận được.

ap26013723316838.jpg
Một góc của Greenland. (Ảnh: AP)

Phát biểu được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Phó Tổng thống J.D. Vance tiếp các quan chức Đan Mạch và Greenland đến Mỹ để trao đổi về vấn đề này.

Trong bài đăng trên trang mạng xã hội ngày 14/1, Tổng thống Trump nhắc lại quan điểm Mỹ "cần Greenland vì mục đích an ninh quốc gia". Ông nói thêm rằng "NATO nên dẫn đầu để chúng tôi có được nó", nếu không Nga hoặc Trung Quốc sẽ có, "VÀ ĐIỀU ĐÓ SẼ KHÔNG XẢY RA!"

"NATO sẽ trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn nhiều nếu Greenland nằm trong tay Mỹ. Bất cứ điều gì ít hơn thế đều không thể chấp nhận được", ông viết thêm.

Greenland, một lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch, rơi vào tâm điểm của một "cơn bão" địa - chính trị từ khi ông Trump tuyên bố muốn sở hữu nó, trong khi các cư dân trên hòn đảo nói rằng Greenland không phải để bán. Nhà Trắng chưa loại trừ khả năng dùng vũ lực để chiếm hòn đảo thuộc Bắc cực.

Phó Tổng thống Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio chuẩn bị gặp Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen và người đồng cấp Greenland Vivian Motzfeldt tại Washington vào cuối ngày 14/1 (giờ Mỹ) để thảo luận về Greenland.

Ngày 13/1, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen phát biểu trong một cuộc họp báo ở Copenhagen: "Nếu chúng tôi phải lựa chọn giữa Mỹ và Đan Mạch ngay bây giờ, chúng tôi chọn Đan Mạch. Chúng tôi chọn NATO. Chúng tôi chọn Vương quốc Đan Mạch. Chúng tôi chọn Liên minh châu Âu".

Khi được hỏi về phát biểu này, ông Trump trả lời: “Tôi không đồng ý với ông ta. Tôi không biết ông ta là ai. Tôi không biết gì về ông ta cả. Nhưng đó sẽ là một vấn đề lớn đối với ông ta”.

Greenland có tầm quan trọng chiến lược khi khi biến đổi khí hậu khiến băng tan, mở ra các tuyến đường thương mại ngắn hơn đến châu Á. Khu vực này cũng giàu tài nguyên khoáng sản, bao gồm các nguyên tố đất hiếm.

Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết sẽ triển khai các đơn vị đến Greenland tập trận bắt đầu từ ngày 14/1. “Trong thời gian tới sẽ có sự gia tăng hiện diện quân sự ở và xung quanh Greenland, bao gồm máy bay, tàu thuyền và binh lính, kể cả từ các đồng minh NATO”, tuyên bố cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen thông báo, trong những tuần tới, quân đội Đan Mạch cùng một số đồng minh Bắc cực và châu Âu sẽ tìm hiểu cách thức tăng cường hiện diện và hoạt động tập trận ở Bắc cực.

Trong bài đăng ngày 14/1, ông Trump nói rằng Greenland quan trọng đối với chương trình phòng thủ tên lửa Vòm Vàng của Mỹ. Tổng thống Trump cũng cho biết ông muốn hòn đảo này mở rộng an ninh của Mỹ, với lý do là sự hiện diện của các tàu chiến Nga và Trung Quốc.

AP
