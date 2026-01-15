Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Campuchia cam kết loại bỏ nạn lừa đảo trực tuyến sau vụ bắt giữ ông trùm Chen Zhi

Minh Hạnh

TPO - Việc Campuchia bắt giữ ông trùm đường dây lừa đảo Chen Zhi và dẫn độ sang Trung Quốc “chưa phải là kết thúc” trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên biên giới, theo Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia.

Ông trùm Chen Zhi bị bắt giữ tuần trước, sau một cuộc điều tra chung giữa Trung Quốc và Campuchia. Chi tiết của cuộc điều tra này chưa được công bố.

“Đây là một phần của cuộc chiến liên tục, và chúng tôi đã đặt ra các biện pháp để xóa bỏ loại hình tội phạm này”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn cho biết trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi từ Phnom Penh.

Ông Prak Sokhonn khẳng định, Campuchia luôn quyết tâm trấn áp tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ mới, ví dụ như các tổ chức lừa đảo trực tuyến.

“Việc Chen Zhi bị bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc cho thấy cam kết mạnh mẽ của Campuchia trong việc chống lại tội phạm. Và đây chưa phải là kết thúc”, ông Prak Sokhonn nói.

Bộ trưởng Prak Sokhonn không cung cấp chi tiết về cuộc điều tra nhằm vào Chen, nhưng cho biết sự hợp tác đầy đủ với Bắc Kinh đã bắt đầu từ nhiều tháng trước.

Cũng theo ông Prak Sokhonn, Campuchia có “sự hợp tác rất chặt chẽ” về tội phạm xuyên quốc gia với các quốc gia khác.

“Đây là kết quả của một cuộc điều tra dài hơi”, Bộ trưởng Prak Sokhonn nói, đề cập đến việc dẫn độ ông Chen. “Ông Chen Zhi mang quốc tịch Campuchia, nhưng khi chúng tôi tiến hành điều tra thì phát hiện ra rằng quốc tịch Campuchia của ông ấy không được cấp hợp pháp, và ông ấy cũng là công dân Trung Quốc. Nên chúng tôi đã quyết định dẫn độ ông ấy về Trung Quốc”.

5b6f1144-2234-4586-af5d-d41a0cb7.jpg
Chen Zhi khi bị dẫn độ về Trung Quốc. (Ảnh: Hoàn cầu Thời báo)

Ông trùm Chen Zhi là người đứng đầu tập đoàn Prince Group có trụ sở tại Campuchia, với hàng loạt doanh nghiệp hoạt động trên toàn thế giới.

Giới chức Mỹ cho rằng Prince Group thực chất là bình phong cho “một trong những chiến dịch lừa đảo lớn nhất trong lịch sử”. Tuy nhiên, tập đoàn đã gọi những cáo buộc chống lại Chen là vô căn cứ.

Các vụ lừa đảo được tiến hành từ những khu phức hợp rộng lớn ở các quốc gia châu Á, liên quan đến hàng chục nghìn người lao động. Trong số đó, có các nạn nhân buôn người bị dụ dỗ bằng những lời hứa hẹn về việc làm. Họ bị ép buộc phải lừa đảo trực tuyến hoặc phải đối mặt với những hình phạt tàn bạo.

Trong khi cuộc điều tra nhằm vào Chen vẫn chưa kết thúc, Singapore, Hồng Kông và Đài Loan (Trung Quốc) đã đóng băng hàng trăm triệu USD tài sản liên quan đến Prince Group, còn Anh và Hàn Quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Các công tố viên Mỹ năm 2025 đã tịch thu số tiền ảo trị giá khoảng 15 tỷ USD liên quan đến ông Chen, và Campuchia đã thanh lý Ngân hàng Prince do ông thành lập.

Hiện chưa rõ ông Chen sẽ bị buộc tội gì ở Trung Quốc. Bắc Kinh đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm vào năm 2020 để điều tra tập đoàn Prince Group, theo các tài liệu của tòa án Trung Quốc.

Tuần trước, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đã phát một video ghi lại cảnh ông Chen đến Bắc Kinh trong tình trạng bị còng tay và bịt mắt.

Đài truyền hình cho biết, ông Chen bị truy nã vì tội lừa đảo và điều hành các sòng bạc bất hợp pháp, đồng thời là “lãnh đạo của một đường dây tội phạm cờ bạc và lừa đảo xuyên quốc gia lớn”.

Minh Hạnh
Reuters
#Campuchia #lừa đảo trực tuyến #Trung Quốc #ông trùm Chen Zhi

