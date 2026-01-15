Ukraine gia hạn thiết quân luật thêm 90 ngày

TPO - Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật gia hạn thiết quân luật và tổng động viên trên toàn quốc lần thứ 18.

Tại phiên họp toàn thể diễn ra vào ngày 14/1, Quốc hội Ukraine đã tiến hành bỏ phiếu thông qua hai dự luật quan trọng về an ninh quốc gia.

Theo hình ảnh được phát trực tiếp từ nghị trường, dự luật về gia hạn thiết quân luật nhận được 333 phiếu thuận, trong khi dự luật về tiếp tục lệnh tổng động viên nhận được 312 phiếu. Cả hai đều vượt xa mức tối thiểu cần thiết là 226 phiếu để được thông qua.

Theo đó, thời gian thiết quân luật và tổng động viên tại Ukraine được gia hạn từ ngày 3/2 đến ngày 4/5/2026.

Tình trạng thiết quân luật và tổng động viên được ban hành tại Ukraine vào ngày 24/2/2022 và đã được gia hạn nhiều lần kể từ đó. Do việc gia hạn liên tục này, mọi hoạt động bầu cử, bao gồm bầu cử quốc hội, bầu cử tổng thống và bầu cử hội đồng địa phương, đều bị đình chỉ vô thời hạn để tập trung nguồn lực cho quốc phòng.

Cũng trong ngày 14/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tổ chức một cuộc họp về tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine, đặc biệt tập trung vào tình hình tại thành phố Kiev.

Trong cuộc họp này, Tổng thống Zelensky đã chỉ thị chính phủ xem xét lại các quy định về giờ giới nghiêm, cho biết lệnh này có thể được dỡ bỏ đối với một số thành phố. Đồng thời nhấn mạnh, người dân cần được tạo điều kiện tiếp cận tối đa với các trung tâm hỗ trợ và các doanh nghiệp cần có khả năng lập kế hoạch hoạt động tốt hơn trong bối cảnh hệ thống năng lượng đang gặp khó khăn.