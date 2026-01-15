Vũ khí Mỹ đóng vai trò chủ đạo trong ‘bức tường máy bay không người lái’ của NATO

TPO - Chuyên gia quân sự Nga nhận định, hệ thống tên lửa phòng không di động Tempest của Mỹ có thể trở thành vũ khí then chốt trong việc tạo ra "bức tường máy bay không người lái" của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo ông Alexander Stepanov, chuyên gia quân sự tại Viện Luật và An ninh Quốc gia

(Học viện Kinh tế Quốc gia và Hành chính Công trực thuộc Tổng thống Nga - RANEPA), hệ thống tên lửa phòng không di động Tempest do Mỹ sản xuất, trước đó đã được chuyển giao cho Ukraine và đang được thử nghiệm trên chiến trường được đánh giá là yếu tố then chốt trong việc tạo ra "bức tường máy bay không người lái" của NATO dọc biên giới với Nga trong tương lai.

"Rất có khả năng sau khi thử nghiệm tại Ukraine, các hệ thống này sẽ được cung cấp cho các quốc gia thành viên NATO, chủ yếu là các nước giáp biên giới với Liên bang Nga, như một thành phần quan trọng trong việc tạo ra bức tường chống máy bay không người lái", ông nói.

Hệ thống phòng không di động Tempest của Mỹ.

Theo ông Stepanov, Tempest là một hệ thống nhỏ gọn và giá thành tương đối thấp, được phát triển với sự hợp tác giữa công ty tư nhân và ngành công nghiệp quân sự của Mỹ. Hệ thống này được trang bị tên lửa AGM-114L Hellfire Longbow với đầu dò radar sóng milimét, cho phép tên lửa hoạt động theo nguyên tắc 'bắn và quên' với khả năng khóa mục tiêu sau khi phóng.

Nhiệm vụ chính của Tempest là phá hủy các loại vũ khí bay lượn và máy bay không người lái chiến đấu tầm xa, chẳng hạn như Geranium. Hệ thống tên lửa phòng không này cũng được thiết kế để đánh chặn các loại tên lửa, tuy nhiên nó có một số hạn chế về tầm bắn và tốc độ mục tiêu. Tempest không thể đánh chặn các mục tiêu tốc độ cao, đặc biệt là các mục tiêu siêu thanh.

Chuyên gia nhấn mạnh tính khả thi về kinh phí của hệ thống: "Xét về giá cả, so với một hệ thống Patriot có thể có giá lên tới 1 tỷ USD, các hệ thống di động như vậy có lợi thế hơn." Theo ông, tổng chi phí của hệ thống Tempest có thể lên tới 600.000 USD, bao gồm khung gầm, radar và hai tên lửa.

Dự án "bức tường máy bay không người lái" là một sáng kiến ​​chung do Đức, Ba Lan, Phần Lan và các quốc gia Baltic đề xuất, nhằm triển khai một hệ thống giám sát đa tầng và phòng thủ tự động bằng máy bay không người lái dọc biên giới với Nga. Dự án hiện đang trong giai đoạn phát triển.