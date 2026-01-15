Có điểm trường mới, cô hiệu trưởng xúc động: 'Từ nay các cháu không còn học phòng tạm'

TPO - Có điểm trường mới được Bộ Quốc phòng hỗ trợ xây dựng, cô hiệu trưởng vùng sâu Đắk Lắk xúc động chia sẻ: “Từ nay các cháu không còn phải học trong những phòng tạm bợ”.

Ngày 15/1, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, dự lễ khánh thành Điểm trường thôn Nao Huh (thuộc Trường Mẫu giáo Cư Đrăm, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk).

Các em học sinh tươi vui trong ngày khánh thành điểm trường.

Tại lễ khánh thành, Đại tá Đinh Văn Hưng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, cho biết, xã Yang Mao là địa bàn vùng xa của tỉnh. Địa hình nơi đây chủ yếu là đồi núi dốc, bị chia cắt bởi hệ thống sông suối. Người dân phần lớn là đồng bào dân tộc Mông, đời sống còn nhiều khó khăn, đặc biệt trong điều kiện giáo dục đối với trẻ mầm non.

Thấu hiểu những thiếu thốn đó, thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình dân sinh năm 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk được giao nhiệm vụ phối hợp địa phương xây dựng điểm trường thôn Nao Huh thuộc Trường Mẫu giáo Cư Đrăm.

Công trình được khởi công từ tháng 9/2025, gồm hai phòng học kiên cố và khu bếp, tổng diện tích sử dụng hơn 312m², có sân chơi cho trẻ và đường nội bộ. Quá trình thi công gặp nhiều trở ngại do ảnh hưởng của bão số 13, 14 khiến giao thông vào xã bị chia cắt, song lực lượng vũ trang tỉnh đã nỗ lực huy động nguồn lực, hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm hỏi, động viên cô giáo và học sinh tại điểm trường.



Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5, khẳng định: Việc hoàn thành điểm trường Nao Huh không chỉ đáp ứng nhu cầu lớp học mà còn tạo môi trường học tập an toàn cho trẻ em vùng căn cứ cách mạng, thể hiện sự quan tâm của Quân đội đối với giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh địa phương.

Xúc động trong ngày đón trường mới, cô Nguyễn Thị Lài - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Cư Đrăm, cho biết: “Từ nay các cháu không còn phải học trong phòng tạm bợ. Ngôi trường mới là động lực để giáo viên yên tâm bám lớp, gieo chữ nơi vùng sâu”.

Cô Nguyễn Thị Lài cho biết thêm, Trường Mẫu giáo Cư Đrăm có 497 học sinh với 5 điểm trường; riêng điểm trường thôn Nao Huh có 229 em. Trong tổng số học sinh toàn trường, có 415 em là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Mông và Ê Đê.

Thượng tướng Trương Thiên Tô cùng các đại biểu cắt băng khánh thành điểm trường.