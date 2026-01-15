Liên minh châu Âu công bố chi tiết gói vay 90 tỷ euro cho Ukraine

TPO - Ủy ban châu Âu (EC) hôm thứ Tư (14/1) đã thông qua một gói đề xuất mở đường cho Liên minh châu Âu (EU) cung cấp cho Ukraine khoản vay 90 tỷ euro nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính và quân sự của nước này trong năm 2026 và 2027.

Trong bài phát biểu tại Brussels, Bỉ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Ủy ban châu Âu đã trình bày kế hoạch cung cấp cho Ukraine khoản vay 90 tỷ euro hỗ trợ trong hai năm tới. Bà lưu ý rằng nguồn tài trợ sẽ được cung cấp thông qua hợp tác tăng cường, với sự tham gia của 24 trong số 27 quốc gia thành viên của EU.

"Chúng tôi đã trình bày đề xuất về khoản vay 90 tỷ euro cho giai đoạn 2026 và 2027. Trên hết, điều này khẳng định lại cam kết vững chắc của châu Âu đối với an ninh, quốc phòng và sự thịnh vượng trong tương lai của Ukraine", bà Ursula von der Leyen nói.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Getty Images

Theo nội dung đề xuất, khoản vay 90 tỷ euro sẽ được chia làm hai phần. Trong đó, khoảng 30 tỷ euro được sử dụng để hỗ trợ ngân sách nhà nước của Ukraine, còn 60 tỷ euro dành cho các nhu cầu quân sự.

Một nội dung đáng chú ý của đề xuất liên quan đến quy định mua sắm quốc phòng. Theo EC, các khoản chi từ gói vay sẽ ưu tiên cho việc sản xuất và mua sắm vũ khí tại EU, Ukraine và các quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA). Trong trường hợp không thể đáp ứng từ các nguồn này, Ukraine có thể mua sắm từ các nước thứ ba.

Thông cáo báo chí của Ủy ban châu Âu cho biết, gói đề xuất được thông qua ngày 14/1 bao gồm ba nội dung chính: Đề xuất cấp khoản vay hỗ trợ 90 tỷ euro cho Ukraine; sửa đổi Cơ chế Hỗ trợ Ukraine nhằm phục vụ việc cung cấp hỗ trợ ngân sách và sửa đổi Quy định về khung tài chính đa niên của EU để cho phép khoản vay được bảo đảm từ quỹ dự trữ ngân sách của khối.