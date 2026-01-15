Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Lâm Đồng điều động gần 500 sĩ quan, quân nhân tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng điều động gần 500 sĩ quan, quân nhân về công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự 124 xã, phường và đặc khu, nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ huy, củng cố thế trận quốc phòng - an ninh ở cơ sở.

Sáng 15/1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và giao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ các chức vụ tại Ban CHQS xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

img-5813.jpg
Toàn cảnh hội nghị tại khu vực Phan Thiết.

Hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu về việc tổ chức lại và ban hành biểu tổ chức biên chế Ban CHQS xã, phường, đặc khu trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng; công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 124 đồng chí sĩ quan giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS của 124 xã, phường, đặc khu trong toàn tỉnh; quyết định điều động, bổ nhiệm gần 500 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp giữ các chức vụ phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó, trợ lý, nhân viên tại Ban CHQS xã, phường, đặc khu của tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đinh Hồng Tiếng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, khẳng định: Việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã là chủ trương lớn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; bảo đảm tinh gọn tổ chức, thống nhất chỉ huy, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng quân sự trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

img-5820.jpg
Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trao quyết định cho sĩ quan, quân nhân được điều động.
img-5816.jpg
img-5815.jpg
img-5814.jpg
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng trao quyết định điều động cán bộ, quân nhân.

Bên cạnh đó, Đại tá Đinh Hồng Tiếng yêu cầu các sĩ quan, quân nhân trên cương vị mới giữ vững bản lĩnh chính trị; khắc phục khó khăn, ra sức học tập, rèn luyện, không ngừng tiến bộ; đồng thời vận dụng kiến thức, kinh nghiệm, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Cùng ngày, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định điều động cán bộ về công tác tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ở các khu vực phòng thủ 1, 2, 3, 4, 5.

Thái Lâm
#Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng #cán bộ #quân sự #điều động #chiến lược

Xem thêm

Cùng chuyên mục