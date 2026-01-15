Lâm Đồng điều động gần 500 sĩ quan, quân nhân tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

TPO - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng điều động gần 500 sĩ quan, quân nhân về công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự 124 xã, phường và đặc khu, nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ huy, củng cố thế trận quốc phòng - an ninh ở cơ sở.

Sáng 15/1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và giao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ các chức vụ tại Ban CHQS xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tại khu vực Phan Thiết.

Hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu về việc tổ chức lại và ban hành biểu tổ chức biên chế Ban CHQS xã, phường, đặc khu trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng; công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 124 đồng chí sĩ quan giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS của 124 xã, phường, đặc khu trong toàn tỉnh; quyết định điều động, bổ nhiệm gần 500 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp giữ các chức vụ phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó, trợ lý, nhân viên tại Ban CHQS xã, phường, đặc khu của tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đinh Hồng Tiếng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, khẳng định: Việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã là chủ trương lớn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; bảo đảm tinh gọn tổ chức, thống nhất chỉ huy, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng quân sự trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trao quyết định cho sĩ quan, quân nhân được điều động.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng trao quyết định điều động cán bộ, quân nhân.

Bên cạnh đó, Đại tá Đinh Hồng Tiếng yêu cầu các sĩ quan, quân nhân trên cương vị mới giữ vững bản lĩnh chính trị; khắc phục khó khăn, ra sức học tập, rèn luyện, không ngừng tiến bộ; đồng thời vận dụng kiến thức, kinh nghiệm, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Cùng ngày, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định điều động cán bộ về công tác tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ở các khu vực phòng thủ 1, 2, 3, 4, 5.