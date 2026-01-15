Mỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay đến Trung Đông giữa lúc căng thẳng leo thang với Iran

TPO - Lầu Năm Góc đang điều động một nhóm tác chiến tàu sân bay từ Biển Đông đến khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), bao gồm cả Trung Đông, News Nation đưa tin.

Theo News Nation, các tàu đang hướng tới bờ biển Trung Đông bao gồm tàu ​​sân bay USS Abraham Lincoln, một tàu ngầm tấn công và các tàu hộ tống. Việc triển khai nhóm tàu ​​này có thể mất khoảng một tuần.

Động thái điều động diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, khi các cuộc biểu tình quy mô lớn đang lan rộng tại Iran.

Hôm thứ Tư, Iran đã ban hành Thông báo hàng không (NOTAM), hạn chế các chuyến bay đến và đi từ thủ đô Tehran.

Trước đó, hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết một số nhân sự đã được khuyến cáo rời khỏi căn cứ không quân Al Udeid của quân đội Mỹ tại Qatar trước tối 14/1, trong bối cảnh Washington cảnh báo có thể can thiệp vào tình hình tại Iran.

USS Abraham Lincoln (CVN 72), là con tàu thứ năm của lớp Nimitz của Hải quân Mỹ, được đặt tên theo tên cựu Tổng thống Abraham Lincoln.

Tàu có chiều dài 332.8 m, chiều rộng 76.8 m, có khả năng mang tối đa 85 máy bay và trực thăng. Được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân, USS Abraham Lincoln có thể di chuyển với tốc độ hơn 56 km/h.

Tháng 8/2024, con tàu này đã đến Trung Đông cùng với các máy bay chiến đấu F-35C và F/A-18 Block III.