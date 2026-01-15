Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Iran bất ngờ đóng cửa không phận

Bình Giang

TPO - Iran tạm thời đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay, ngoại trừ các chuyến bay quốc tế có giấy phép chính thức, theo thông báo đăng trên trang web của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

ap26014594590389.jpg
Phụ nữ Iran đi qua tấm áp phích lớn trên đường phố Tehran ngày 14/1. (Ảnh: AP)

Lệnh cấm có hiệu lực vào tối 14/1 (giờ địa phương) và có thể được gia hạn.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình Iran đang căng thẳng vì biểu tình quy mô lớn và Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gây sức ép.

Ngày 14/1, một quan chức Mỹ cho biết Washington đang rút một số nhân sự khỏi các căn cứ ở Trung Đông, sau khi Tehran cảnh báo các nước láng giềng về khả năng họ sẽ tấn công căn cứ của Mỹ nếu Washington tiến hành không kích.

Nhiều điểm nóng trên khắp thế giới đang gây rủi ro lớn đối với hoạt động hàng không dân dụng.

IndiGo - hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ, cho biết một số chuyến bay quốc tế của hãng sẽ bị ảnh hưởng vì việc Iran bất ngờ đóng cửa không phận.

Theo dữ liệu theo dõi của Flightradar24, một chuyến bay của Aeroflot (Nga) đang trên đường tới Tehran đã phải quay đầu trở lại Mátxcơva sau khi lệnh đóng không phận được ban hành.

Cũng trong ngày 14/1, Đức cảnh báo các hãng hàng không nước này không bay vào không phận Iran, ngay sau khi hãng Lufthansa điều chỉnh hoạt động bay trên khắp Trung Đông do căng thẳng khu vực leo thang.

Mỹ đã cấm toàn bộ chuyến bay thương mại của họ bay qua không phận Iran, và giữa hai nước không có chuyến bay thẳng.

Các hãng hàng không như Flydubai và Turkish Airlines đã hủy nhiều chuyến bay tới Iran trong tuần qua.

“Nhiều hãng hàng không đã giảm hoặc tạm dừng dịch vụ, và phần lớn các hãng đang tránh không phận Iran”, trang Safe Airspace do OPSGROUP, một tổ chức chia sẻ thông tin rủi ro bay dựa trên thông tin từ các hội viên, cho biết.

Lufthansa thông báo họ sẽ tránh không phận Iran và Iraq cho đến khi có thông báo mới, đồng thời chỉ khai thác các chuyến bay ban ngày tới Tel Aviv và Amman từ ngày 14 – 19/1, để phi hành đoàn không phải lưu trú qua đêm.

Hãng hàng không ITA Airways của Ý thông báo sẽ tạm dừng các chuyến bay ban đêm tới Tel Aviv cho đến ngày 20/1.

Bình Giang
AP
#Iran #Tình hình Iran #Biểu tình Iran #Đóng cửa không phận #Trung Đông

