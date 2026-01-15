Bốn phi hành gia rời trạm vũ trụ sớm vì vấn đề sức khoẻ

TPO - Một phi hành gia cần chăm sóc y tế vừa rời Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) cùng 3 đồng nghiệp khác. Đây là lần đầu tiên NASA phải kết thúc sớm nhiệm vụ vì lý do sức khoẻ.

Nhóm 4 phi hành gia phải kết thúc sớm nhiệm vụ. (Ảnh: NASA)

Bốn phi hành gia của Mỹ, Nga và Nhật Bản được tàu của SpaceX đưa trở về, dự kiến đáp xuống Thái Bình Dương, ở khu vực gần San Diego, vào sáng sớm 15/1 (giờ Mỹ), kết thúc nhiệm vụ của họ sớm hơn 1 tháng so với bình thường.

“Thời điểm trở về lần này của chúng tôi là ngoài dự kiến. Nhưng điều không làm tôi ngạc nhiên là phi hành đoàn đã gắn kết với nhau như một gia đình, giúp đỡ và chăm sóc lẫn nhau”, phi hành gia NASA Zena Cardman phát biểu trước chuyến trở về.

Các quan chức từ chối tiết lộ danh tính của phi hành gia bị bệnh và cần trở về sớm.

Trong bài đăng trên mạng xã hội đầu tuần này, ông Mike Fincke – chỉ huy trạm vũ trụ, cho biết phi hành gia bị bệnh hiện vẫn “ổn định, an toàn và được chăm sóc tốt”.

“Đây là một quyết định chủ động để có thể tiến hành các đánh giá y tế cần thiết trên mặt đất, nơi có đầy đủ khả năng chẩn đoán”, ông nói thêm.

Bắt đầu nhiệm vụ từ tháng 8/2025, các phi hành gia gồm Cardman, Fincke của Nhật Bản, Kimiya Yui của Nga và Oleg Platonov của Nga đáng lẽ ở lại trạm vũ trụ đến cuối tháng 2. Nhưng hôm 7/1, NASA đột ngột hủy bỏ kế hoạch đi bộ ngoài không gian của Cardman và Fincke vào ngày hôm sau và sau đó thông báo phi hành đoàn sẽ trở về sớm hơn dự kiến.

Các quan chức cho biết, vấn đề sức khỏe không liên quan đến việc chuẩn bị cho chuyến đi bộ ngoài không gian hoặc các hoạt động khác của trạm, nhưng không cung cấp thêm chi tiết nào khác vì lý do bảo mật y tế. Họ nhấn mạnh đó không phải là tình huống khẩn cấp.

NASA cho biết họ sẽ tuân thủ quy trình hạ cánh và tiếp đất tương tự khi kết thúc chuyến bay, với đội ngũ chuyên gia y tế có mặt trên tàu cứu hộ ở Thái Bình Dương.

Hiện còn 1 phi hành gia người Mỹ và 2 phi hành gia người Nga trên trạm vũ trụ. NASA và SpaceX đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đưa nhóm 4 người mới lên thay thế, dự kiến vào giữa tháng 2 tới.