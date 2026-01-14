Kho ngoại quan Logistics: Rút ngắn thời gian thông quan tại cửa khẩu Lạng Sơn

TPO - Kho Ngoại quan Viettel Post tại Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, góp phần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu xuống dưới 30 phút trong điều kiện hồ sơ đầy đủ và quy trình điện tử được áp dụng.

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel vừa tổ chức Lễ khai trương Kho Ngoại quan Viettel Post tại Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn. Đây là hạng mục hạ tầng lõi của Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn, được đầu tư nhằm giải quyết trực tiếp bài toán lưu giữ, trung chuyển và thông quan hàng hóa trên tuyến thương mại Việt Trung.

Công trình có quy mô 5.880 m² nhà kho và 8.700 m² bãi ngoại quan, đặt tại vị trí tiếp giáp trực tiếp cửa khẩu Hữu Nghị và Cốc Nam, kết nối thẳng cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn và tuyến đường sắt liên vận quốc tế Việt – Trung.

Đây là cửa ngõ trung chuyển chiến lược của dòng hàng từ ASEAN sang Bằng Tường (Trung Quốc) và ngược lại, cho phép hàng hóa được tập kết, xử lý và phân luồng ngay tại điểm giao thương trọng yếu giữa hai thị trường.

Viettel Post khai trương kho ngoại quan của Công viên Logistics Lạng Sơn.

Kho được vận hành trên nền tảng số do Viettel Post nghiên cứu và làm chủ, với hệ thống phần mềm quản lý vận hành kho (WMS), quản lý vận tải (TMS), quản lý đơn hàng (OMS) kết nối trực tiếp hệ thống quản lý hải quan điện tử (VNACCS/VCIS), kết hợp Cổng nhận dạng bằng sóng vô tuyến (RFID Gate), AI Camera và Trung tâm điều hành (OCC).

Nhờ đó, toàn bộ tồn kho, luồng hàng và trạng thái thông quan được theo dõi theo thời gian thực, cho phép khách hàng chủ động đăng ký và đặt lịch sử dụng kho theo kế hoạch sản xuất, nhập khẩu hoặc phân phối, thay vì phụ thuộc vào trao đổi thủ công.

Không chỉ là nơi lưu giữ hàng hóa, Kho Ngoại quan Viettel Post hoạt động như một nút xử lý logistics tích hợp, cho phép doanh nghiệp gom chia lô, dán nhãn, đóng gói, kiểm định, cross-docking và tổ chức vận tải xuyên biên giới trong cùng một điểm hạ tầng.

Việc ứng dụng công nghệ đã góp phần giảm thời gian thông quan tại cửa khẩu Đồng Đăng.

Việc kết nối trực tiếp với dữ liệu Hải quan giúp tăng tỷ lệ xử lý hồ sơ ngay từ lần đầu, hướng tới rút ngắn thời gian xử lý thủ tục tại kho xuống dưới 30 phút trong điều kiện hồ sơ đầy đủ và quy trình điện tử được áp dụng.

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Viettel Post, dự án sẽ tạo ra hơn 200 việc làm trực tiếp và hàng trăm việc làm gián tiếp cho địa phương, đồng thời góp phần giảm ùn tắc tại cửa khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng.