Công bố đô thị ‘độc nhất vô nhị’ ở TPHCM

TPO - Chiều 13/1, TPHCM tổ chức họp báo thông tin về đề án đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM. Đây là thành phố “độc nhất vô nhị” ở TPHCM, không thuộc đơn vị hành chính công thông thường mà theo mô hình đô thị mới.

Buổi họp báo diễn ra tại Trung tâm Hội nghị triển lãm (phường Bình Dương) với sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND TPHCM, các sở, ban, ngành và đơn vị sáng kiến mô hình Thành phố khoa học công nghệ.

Tại buổi họp báo, đại diện Tập đoàn Becamex (doanh nghiệp trực thuộc UBND TPHCM) cho biết, Đề án Thành phố khoa học công nghệ Bắc TPHCM do Becamex xây dựng được xác định là trung tâm KHCN và đổi mới sáng tạo cấp vùng, đóng vai trò hạt nhân nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ và ươm tạo đổi mới sáng tạo cho không gian công nghiệp công nghệ cao Bắc TPHCM và lan tỏa ra vùng Đông Nam bộ.

Mục tiêu là để rút ngắn chu trình từ nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng đến thương mại hóa, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hiện hữu, thúc đẩy hình thành các ngành công nghiệp mới, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Toàn cảnh buổi họp báo

Đô thị nằm trên địa bàn phường Bình Dương, được định hướng theo mô hình tích hợp chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, sản xuất trong không gian đô thị đáng sống, lấy nhân tài và tri thức là trung tâm của phát triển.

Đề án áp dụng mô hình tích hợp “5 trong 1”, gồm đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, sản xuất và phát triển đô thị đáng sống. Không gian phát triển của Đô thị KHCN được tổ chức theo cấu trúc “vùng lõi và vành đai”.

Trong đó, vùng lõi với diện tích khoảng 220 ha tập trung các phân khu chức năng như khu đổi mới sáng tạo, công viên giáo dục số, trung tâm thương mại-hội nghị quốc tế và trung tâm khám phá khoa học. Vành đai sản xuất với quy mô khoảng 1.700 ha gồm các khu công nghiệp thế hệ mới, định hướng thu hút các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu.

Trong giai đoạn đầu sẽ triển khai 8 dự án ở vùng lõi nhằm hình thành hạ tầng KHCN toàn diện: Trung tâm KHCN chuyển đổi một phần từ tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (cũ); Trung tâm Khám phá khoa học; Công viên Sinh thái khoa học; Tòa nhà WTC và Trung tâm Triển lãm Expo; Campus Đào tạo – R&D; Khu công nghệ số tập trung quy mô 15,47 ha; Khu công nghệ số tập trung quy mô 100 ha; BWID Supply Chain City.

Lộ trình thực hiện dự kiến 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1: Quý I/2026 trình phê duyệt và công bố Đề án, thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý, khởi công Saigon Innovation Campus, bàn giao Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (cũ); trong quý II và III tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế, chuyển đổi công năng Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) thành Trung tâm KHCN. Giai đoạn 2027-2030 tăng tốc đầu tư và hình thành hệ sinh thái. Giai đoạn 2031-2035 hoàn thiện và lan tỏa.

Phối cảnh công viên trung tâm đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM

Cũng tại buổi họp báo, ban tổ chức cho biết, vào ngày 15/1 tới, TPHCM sẽ tổ chức lễ công bố Thành phố khoa học công nghệ.

Trước đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang sau buổi khảo sát và làm việc tại Tập đoàn Becamex về Đề án Thành phố khoa học công nghệ Bắc TPHCM, đã đồng ý chủ trương xây dựng; giao các đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ Tập đoàn Becamex tiếp tục nghiên cứu bảo đảm tính khả thi, hoàn thiện Đề án để tổ chức công bố trong tháng 1/2026.