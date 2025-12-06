Toàn cảnh công trường cao tốc kết nối đến 2 cửa khẩu sầm uất của Lạng Sơn

TPO - Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn đang tích cực được thi công nhằm đảm bảo về đích đúng tiến độ theo kế hoạch của Trung ương và đi vào hoạt động trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Đến thời điểm hiện tại, các nhà thầu đang thi công xây dựng công trình trên phạm vi chiều dài tuyến với 4 gói thầu EC; tổng giá trị thực hiện được 3.813/6.580 tỷ đồng, đạt 57,95% giá trị hợp đồng, chậm 11,93% so với kế hoạch thi công.
Hiện tại, chủ đầu tư đang phối hợp cùng các nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực và vật lực chia làm nhiều mũi thi công trên toàn tuyến.