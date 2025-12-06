Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Toàn cảnh công trường cao tốc kết nối đến 2 cửa khẩu sầm uất của Lạng Sơn

Quốc Nam

TPO - Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn đang tích cực được thi công nhằm đảm bảo về đích đúng tiến độ theo kế hoạch của Trung ương và đi vào hoạt động trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Video toàn cảnh công trường thi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng từ trên cao.
tp-quocnam-dji-0286.jpg
Những ngày này, trên công trường thi công dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng đang hối hả thi công các hạng mục để chạy đua về đích theo đúng kế hoạch.
tp-quocnam-dji-0313.jpg
Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có chiều dài khoảng 43,43 km, được thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới, điểm đầu tại Km1+800 kết nối với đường vào cửa khẩu Hữu Nghị, điểm cuối tại Km44+749,67 (thuộc xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn).
tp-quocnam-z62-9050.jpg
Cao tốc kết nối với tuyến cao tốc CT 03 (Hà Nội - Bắc Ninh - Lạng Sơn) nhằm kéo thẳng tuyến cao tốc đến vùng đô thị sầm uất của tỉnh Lạng Sơn và hai cửa khẩu Hữu Nghị, Chi Lăng, đồng thời giảm tải mật độ giao thông trên Quốc lộ 1A.
tp-quocnam-dji-0303.jpg
tp-quocnam-dji-0322.jpg
tp-quocnam-dji-0290.jpg
tp-quocnam-dji-0249.jpg
Đến thời điểm hiện tại, các nhà thầu đang thi công xây dựng công trình trên phạm vi chiều dài tuyến với 4 gói thầu EC; tổng giá trị thực hiện được 3.813/6.580 tỷ đồng, đạt 57,95% giá trị hợp đồng, chậm 11,93% so với kế hoạch thi công.
tp-quocnam-dji-0298.jpg
Tiến độ thực hiện dự án vẫn chịu nhiều thách thức do vướng mắc mặt bằng, thiếu vị trí đổ thải, biến động vật liệu và thời tiết bất lợi.
tp-quocnam-dji-0265.jpg
Theo đại diện doanh nghiệp thực hiện dự án, giá vật liệu tại nhiều mỏ hiện cao hơn so với mức giá do Sở Xây dựng công bố, tác động đến việc tập kết và triển khai thi công trên toàn tuyến.
tp-quocnam-dji-0229.jpg
Ngoài ra, thời tiết tại khu vực Đông Bắc năm nay diễn biến bất thường, mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 với tần suất 15 - 20 ngày mưa mỗi tháng, gây khó khăn lớn cho thi công đào, đắp.
tp-quocnam-dji-0335.jpg
tp-quocnam-dji-0326.jpg
tp-quocnam-dji-0330.jpg
Hiện tại, chủ đầu tư đang phối hợp cùng các nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực và vật lực chia làm nhiều mũi thi công trên toàn tuyến.
tp-quocnam-dji-0262.jpg
Dự kiến, dự án sẽ thông tuyến 50 km (trong đó tuyến chính đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng thông 37 km; tuyến nhánh rẽ cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Cốc Nam thông 13 km) theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng.
tp-quocnam-dji-0247.jpg
Nhà đầu tư cũng kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo quyết liệt các địa phương và sở, ngành liên quan tập trung hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật còn lại trước ngày 10/12; bàn giao đầy đủ các vị trí bãi đổ thải theo đúng thời hạn để phục vụ tổ chức thi công.
tp-quocnam-dji-0320.jpg
Mới đây nhất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn-Đinh Hữu Học sau khi kiểm tra hiện trường tuyến đã yêu cầu tăng cường chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là tăng ca, tăng kíp, tăng mũi thi công chậm nhất đến ngày 19/12/2025 phải thực hiện thông xe và đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 các phương tiện có thể lưu thông trên tuyến (từ đoạn thuộc địa phận xã Nhân Lý đến địa phận một số phường trung tâm của tỉnh).
Quốc Nam
