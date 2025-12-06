Toàn cảnh công trường cao tốc kết nối đến 2 cửa khẩu sầm uất của Lạng Sơn

TPO - Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn đang tích cực được thi công nhằm đảm bảo về đích đúng tiến độ theo kế hoạch của Trung ương và đi vào hoạt động trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.