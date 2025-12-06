Bên trong công trường nâng cấp quốc lộ hơn 7.000 tỷ đồng

TPO - Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ chỉ đạo đơn vị liên quan, địa phương tập trung giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn 7 km đầu tuyến trước ngày 31/12.
UBND TP. Cần Thơ giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các phường liên quan và chủ đầu tư rà soát hồ sơ pháp lý thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đã phê duyệt trước đây để xác định đúng đối tượng, mức hỗ trợ, thực hiện việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án.
Thi công cấu kiện đúc sẵn của hệ thống thoát nước thải sinh hoạt.
Theo ông Thủ, dự án nằm ở trung tâm thành phố, nhà cửa và mật độ giao thông rất đông. Vì vậy, ban và các đơn vị thi công, tư vấn giám sát phối hợp triển khai thi công phải đảm bảo an toàn. Nhận sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, chủ đầu tư đã tổ chức họp giao ban, kiểm điểm tiến độ các nhà thầu và tư vấn giám sát, các bên đồng hành và sẽ cố gắng làm tăng ca, kể cả thứ bảy, Chủ Nhật.