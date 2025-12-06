Bên trong công trường nâng cấp quốc lộ hơn 7.000 tỷ đồng

TPO - Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ chỉ đạo đơn vị liên quan, địa phương tập trung giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn 7 km đầu tuyến trước ngày 31/12.