Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bên trong công trường nâng cấp quốc lộ hơn 7.000 tỷ đồng

Cảnh Kỳ

TPO - Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ chỉ đạo đơn vị liên quan, địa phương tập trung giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn 7 km đầu tuyến trước ngày 31/12.

tp-91.jpg
Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ﻿ - Trương Cảnh Tuyên - vừa có thông tin về dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0-Km7), tổng mức đầu tư khoảng 7.240 tỷ đồng. Trong ảnh là điểm tập kết vật tư thi công gần điểm đầu dự án.
tp-91a.jpg
Tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án khoảng 1.083 trường hợp. Trong đó, có 109 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của dự án mở rộng Quốc lộ 91﻿ (đoạn Ngã tư Bến Xe - Trà Nóc) trước đây.
tp-91d.jpg
UBND TP. Cần Thơ cũng vừa chỉ đạo thực hiện hỗ trợ bổ sung đối với 109 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của dự án trước đây. Mức hỗ trợ bổ sung bằng số tiền bồi thường, hỗ trợ theo dự án mới. Trường hợp xác định theo quy định trên mà mức bồi thường, hỗ trợ hiện nay thấp hơn mức đã nhận trước đây thì vẫn nhận theo mức trước đây.
tp-91e.jpg
Về chính sách hỗ trợ giá trị bồi thường về đất (loại đất trồng cây lâu năm), thống nhất mức hỗ trợ tối đa 90% cho các trường hợp sử dụng đất gốc, tối đa 60% cho các trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ hộ gốc.
tp-91g.jpg
tp-91f.jpg
UBND TP. Cần Thơ giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các phường liên quan và chủ đầu tư rà soát hồ sơ pháp lý thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đã phê duyệt trước đây để xác định đúng đối tượng, mức hỗ trợ, thực hiện việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án.
tp-91c.jpg
tp-91b.jpg
tp-91o.jpg
Thi công cấu kiện đúc sẵn của hệ thống thoát nước thải sinh hoạt.
tp-91n.jpg
Lãnh đạo Cần Thơ yêu cầu Sở NN&MT theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện, chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND thành phố xin ý kiến hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
tp-thu.jpg
Ông Lê Nhựt Thủ - Phó Trưởng Phòng Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ (chủ đầu tư) - cho biết từ ngày khởi công (22/9/2025) đến nay ban đã chỉ đạo các đơn vị thi công tập kết máy móc, thiết bị và chia thành nhiều mũi thi công trên toàn dự án, tuy nhiên quá trình thực hiện cũng gặp một số khó khăn do mặt bằng không liên tục.
tp-91h.jpg
tp-91i.jpg
tp-91k.jpg
Theo ông Thủ, dự án nằm ở trung tâm thành phố, nhà cửa và mật độ giao thông rất đông. Vì vậy, ban và các đơn vị thi công, tư vấn giám sát phối hợp triển khai thi công phải đảm bảo an toàn. Nhận sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, chủ đầu tư đã tổ chức họp giao ban, kiểm điểm tiến độ các nhà thầu và tư vấn giám sát, các bên đồng hành và sẽ cố gắng làm tăng ca, kể cả thứ bảy, Chủ Nhật.
tp-91p.jpg
Đại diện nhà thầu thi công đoạn gần điểm cuối dự án cho biết tình hình triều cường cũng ảnh hưởng đến công tác thi công nên đơn vị sắp xếp tránh những lúc triều cường và sẽ tăng ca bù vào thời gian khác, thi công phần mở rộng trước, ưu tiên phần đường hiện hữu để đảm bảo giao thông, tổ chức rào chắn, biển báo để người dân đi lại an toàn.
tp-91r.jpg
"Chúng tôi ủng hộ dự án, chỉ mong làm cho nhanh để người dân có một con đường sạch, rộng, rồi kinh tế phát triển theo con đường này", bà Phạm Thị Ngọc Ánh (phường Bình Thủy) chia sẻ.
tp-91l.jpg
tp-91m.jpg
tp-91q.jpg
Ông Nguyễn Văn Tiển - Bí thư, Trưởng khu vực 4, phường Bình Thủy - cho hay qua công tác vận động đến từng hộ gia đình để lập hồ sơ kiểm đếm và bồi bồi thường thì người dân đều đồng thuận. Tuy nhiên, cũng có một số hộ khó khăn về giấy tờ đất đai nên còn chậm tiến độ bồi thường. "Bà con đang chờ hoàn tất hồ sơ để nhận tiền là giao mặt bằng, tất cả đều muốn dự án làm càng nhanh càng tốt", ông Tiển nói.
Cảnh Kỳ
#Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ #Cần Thơ #nâng cấp #dự án #bồi thường #hỗ trợ #đầu tư #Quốc lộ 91

Xem thêm

Cùng chuyên mục