Xã hội

Google News

Quán bò nhúng dấm ở Hà Nội bị tố 'có dòi trong thịt bò', quản lý nói gì?

Thanh Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 5/12, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin phản ánh bên trong miếng thịt bò ở quán bò nhúng dấm trên đường Trần Xuân Soạn (Hà Nội) có dòi gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, quản lý quán lại phủ nhận thông tin này và cho biết đây là "tật của bò".

b1.jpg
Quán bò nhúng dấm 999 nơi khách hàng phản ánh. Ảnh: Thanh Phong

Theo thông tin phản ánh, vào tối cùng ngày, khách hàng đến quán bò nhúng dấm trên đường Trần Xuân Soạn (Hà Nội) ăn lẩu. Sau đó, họ phản ánh có dòi trong miếng thịt bò và thông báo cho phía cửa hàng. Tuy nhiên, họ cho biết đã không nhận được lời xin lỗi.

Sự việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.

anh-1114.jpg
anh-1112.jpg
Hình ảnh khách hàng phản ánh chia sẻ trên mạng xã hội.

Sáng 6/12, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Duy Thông cho biết là quản lý quán bò nhúng dấm 999, số 48 Trần Xuân Soạn (Hà Nội) và xác nhận đã nắm được được phản ánh của khách hàng sử dụng đồ ăn tại quán.

phan-anh.jpg
Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ông Thông cho biết, vào tối qua (5/12), có 2 bạn trẻ (1 nam, 1 nữ) đến cửa hàng ăn lẩu bò. Đến hơn 19h cùng ngày, nhân viên quán nhận được phản ánh trong thịt có dòi.

"Ngay sau tiếp nhận thông tin nhân viên quán đã báo cho tôi. Khi kiểm tra thì đây là "cục tật" trong thịt bò chứ không phải dòi" - ông Thông khẳng định.

b2.jpg
Một số người đến được thông báo là quán tạm nghỉ. Ảnh: Thanh Phong

Người quản lý quán cho biết thêm, thịt bò được chế biến chín nên không thể có dòi. Và sau khi ăn xong, 2 vị khách thanh toán tiền và ra về, không có mâu thuẫn gì với cửa hàng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cửa hàng bò nhúng dấm 999 có 2 cơ sở (48 Trần Xuân Soạn và 6B Thi Sách).

Trưa cùng ngày, nhiều người đến sử dụng dịch vụ, tuy nhiên, quản lý cửa hàng thông báo tạm nghỉ 1-2 ngày với lý do "sửa chữa quán".

Hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ.

Thanh Phong


