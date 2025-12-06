Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hơn 4.000 người dân ở Quảng Ngãi sống chung với nước sinh hoạt đục ngầu

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hơn 4.000 người dân ở xã Đăk Rve (tỉnh Quảng Ngãi) đang ngày ngày đối mặt với cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt, khi hệ thống cấp nước tự chảy được xây dựng từ hàng chục năm trước liên tục rơi vào tình trạng xuống cấp, nước đục, không đảm bảo vệ sinh.

Ngày 6/12, UBND xã Đăk Rve (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét đầu tư một hệ thống cấp nước sinh hoạt mới khu vực trung tâm xã nhằm phục vụ cho hơn 4.000 người dân, sau thời gian dài nguồn nước từ công trình cũ bị xuống cấp và liên tục ở tình trạng bị đục, không đảm bảo vệ sinh.

Hệ thống cấp nước tự chảy tại xã Đăk Rve được đầu tư từ hàng chục năm trước, dẫn nước từ suối thượng nguồn về bể lọc xử lý rồi cấp cho người dân có thu phí. Tuy nhiên, tình trạng nước đục đã xảy ra từ 2 năm trước, buộc nhiều hộ phải tích trữ nước mưa để sử dụng. Dù đơn vị vận hành đã áp dụng nhiều biện pháp khắc phục tạm thời, nhưng đến nay sự cố vẫn liên tục tái diễn.

192218529351322408.jpg
Hệ thống cấp nước tự chảy cung cấp cho hơn 4.000 người dân xã Đăk Rve sử dụng.

Tại khu vực công trình, hệ thống bể chứa đã xuống cấp nghiêm trọng. Cỏ mọc um tùm quanh khuôn viên, nhiều bể lọc đọng bùn dày, lưới lọc bám bùn đất thành từng mảng. Những bể đặt trên cao cũng bị bồi lắng, hạn chế đáng kể hiệu quả lọc.

Theo phản ánh của nhiều hộ dân, sau mỗi trận mưa lớn, nước từ hệ thống chảy về luôn trong tình trạng vàng đục, mùi rất khó chịu, người dân không dám dùng để nấu ăn, chỉ tận dụng cho việc tắm giặt…

Bà Lưu Thị Thùy Phi (thôn 1, xã Đăk Rve) cho hay nước đục xuất hiện nhiều thời điểm, gia đình phải mua thêm bộ lọc sơ để “tự cứu mình”. Nhưng lọc xong cũng không yên tâm dùng, chỉ sử dụng cho sinh hoạt thông thường như tắm, giặt áo quần. Còn nấu ăn thì phải mua nước bình.

35ea89e237b9b8e7e1a8.jpg
Nhiều bể lọc đọng bùn dày, lưới lọc bám bùn đất.

“Chúng tôi mong nhà nước sớm đầu tư công trình nước sạch bài bản để người dân được dùng, đảm bảo sức khỏe. Chứ dùng nước bẩn như thế này lâu ngày ai cũng lo bệnh tật”, bà Phi bày tỏ.

Ông Nguyễn Tấn Vũ - Trưởng phòng Kinh tế xã Đăk Rve - xác nhận tình trạng nước sinh hoạt bị đục có nguyên nhân từ đặc thù nguồn nước tự chảy. Nguồn lấy từ thượng nguồn, khi mưa lớn hoặc quá trình thi công công trình làm đất trôi xuống khiến nước đục.

1ec52cc892931dcd4482.jpg
Những bể đặt trên cao cũng bị bồi lắng, hạn chế đáng kể hiệu quả lọc.

“Trước mắt xã đã yêu cầu đơn vị vận hành tăng cường lắng lọc, xử lý tạm thời, nhưng về lâu dài, người dân mong có công trình mới để đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt”, ông Vũ nói.

Trước thực trạng này, UBND xã Đăk Rve đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt mới cho các thôn 1, 2, 3, 4, 5 và 9 - nơi hơn 4.000 người dân phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước tự chảy, mùa nắng thì cạn kiệt, mùa mưa lại đục lẫn bùn đất.

192218529351322408-2.jpg
Người dân mong dự án đầu tư nước sạch sớm được triển khai, chấm dứt tình trạng “khát” nước sạch kéo dài.

UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở NN&MT, Sở Xây dựng, Sở Công Thương và Sở KH&CN xem xét phương án đầu tư.

Người dân và chính quyền xã xã Đăk Rve kỳ vọng dự án sớm được triển khai, chấm dứt tình trạng “khát” nước sạch kéo dài và bảo đảm an toàn nguồn nước cho cộng đồng.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
#Vấn đề nước sạch tại Quảng Ngãi #Hệ thống cấp nước xuống cấp #Nguồn nước đục và ô nhiễm #Nhu cầu đầu tư hệ thống mới #Ảnh hưởng của thời tiết đến nguồn nước #Chất lượng nước sinh hoạt dân cư #Chính sách và dự án cải thiện nước sạch #Tác động đến sức khỏe cộng đồng #Vai trò của các sở ngành trong đầu tư #Nỗ lực của chính quyền địa phương

