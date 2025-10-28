Thiếu nước sinh hoạt, học sinh đi bộ hơn 1km ra suối tắm giặt

Hơn 20 ngày qua, thầy cô và hàng trăm học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát (xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) phải đối diện với tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.
Ông Trịnh Văn Cường - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát (xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa), cho biết, đợt mưa lũ vừa qua đã làm sập một đoạn mương dẫn dài (thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Thủy nông Sông Chu) khiến toàn bộ hệ thống cấp nước sinh hoạt về trường bị tê liệt.
“Thiếu nước sinh hoạt nên mỗi buổi chiều, thầy cô trong trường phải dẫn các em học sinh ra khu vực suối Poong tắm giặt, đảm bảo an toàn và vệ sinh”, ông Cường thông tin.
Theo lãnh đạo nhà trường, việc khắc phục sự cố sập mương chưa xong nên trước mắt, nhà trường sẽ cho những học sinh ở gần trường về nhà tắm giặt rồi quay lại; đối với các em ở xa sẽ được thầy cô hướng dẫn, đưa ra suối tắm giặt.
Trước đó, nhà trường đã thuê khoan giếng với kinh phí hàng chục triệu đồng, tuy nhiên dù khoan sâu đến 120m nhưng lượng nước rất ít, chỉ đủ phục vụ hệ thống vệ sinh.
“Những năm trước, khi có nước, trường trang bị hệ thống nấu nước nóng bằng củi để học sinh tắm. Nhưng năm nay, hệ thống này không thể hoạt động vì không có nước”, lãnh đạo nhà trường cho hay.
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát hiện có 245 học sinh. Trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt là nước tắm trong mùa đông, nhà trường đang tính phương án bơm dự trữ nước để dành cho những ngày rét buốt, còn việc giặt quần áo vẫn phải ra suối.
Lãnh đạo nhà trường thông tin, ngoài việc thiếu nước sinh hoạt, hệ thống phòng ở nội trú của học sinh cũng đang quá tải, có phòng số lượng học sinh ở gấp đôi so với quy chuẩn.