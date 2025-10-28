Thiếu nước sinh hoạt, học sinh đi bộ hơn 1km ra suối tắm giặt

TPO - Mưa lũ khiến hệ thống dẫn nước về trường bị sập sau bão khiến thầy trò trường dân tộc nội trú ở Thanh Hóa bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, các thầy cô phải dẫn học sinh ra suối tắm giặt.

Hơn 20 ngày qua, thầy cô và hàng trăm học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát (xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) phải đối diện với tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.

Ông Trịnh Văn Cường - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát (xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa), cho biết, đợt mưa lũ vừa qua đã làm sập một đoạn mương dẫn dài (thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Thủy nông Sông Chu) khiến toàn bộ hệ thống cấp nước sinh hoạt về trường bị tê liệt.

Học sinh miền núi Thanh Hóa được thầy cô giáo dẫn ra suối tắm giặt vì hệ thống dẫn nước về trường hư hỏng.

“Thiếu nước sinh hoạt nên mỗi buổi chiều, thầy cô trong trường phải dẫn các em học sinh ra khu vực suối Poong tắm giặt, đảm bảo an toàn và vệ sinh”, ông Cường thông tin.

Theo lãnh đạo nhà trường, việc khắc phục sự cố sập mương chưa xong nên trước mắt, nhà trường sẽ cho những học sinh ở gần trường về nhà tắm giặt rồi quay lại; đối với các em ở xa sẽ được thầy cô hướng dẫn, đưa ra suối tắm giặt.

Trước đó, nhà trường đã thuê khoan giếng với kinh phí hàng chục triệu đồng, tuy nhiên dù khoan sâu đến 120m nhưng lượng nước rất ít, chỉ đủ phục vụ hệ thống vệ sinh.

“Những năm trước, khi có nước, trường trang bị hệ thống nấu nước nóng bằng củi để học sinh tắm. Nhưng năm nay, hệ thống này không thể hoạt động vì không có nước”, lãnh đạo nhà trường cho hay.

Học sinh, thầy cô giáo phải tắm giặt ở suối nhiều ngày qua.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát hiện có 245 học sinh. Trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt là nước tắm trong mùa đông, nhà trường đang tính phương án bơm dự trữ nước để dành cho những ngày rét buốt, còn việc giặt quần áo vẫn phải ra suối.

Lãnh đạo nhà trường thông tin, ngoài việc thiếu nước sinh hoạt, hệ thống phòng ở nội trú của học sinh cũng đang quá tải, có phòng số lượng học sinh ở gấp đôi so với quy chuẩn.