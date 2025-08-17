KHÁNH HÒA: Gieo yêu thương, mang nước sạch đến người dân Raglai

TPO - "Mỗi giếng nước, quyển vở, hộp sữa trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là tình yêu thương, sự sẻ chia...", Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa Huỳnh Thị Như Ý chia sẻ.

Mang nước về cho xóm nghèo

Lâu nay, cuộc sống của gia đình bà Mấu Thị Phấn (70 tuổi, xóm Suối Hai, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa) luôn gắn với nỗi lo thiếu nước.

Bà Phấn kể, từ xưa đến giờ, cả xóm chủ yếu dùng nước từ giếng đào thủ công. Nước giếng ít, không đảm bảo mà suối lại ở xa, phải rất vất vả mới gánh được nước về dùng.

"Gia đình tôi trước giờ phải dùng nước giếng của hàng xóm. Nước uống, nước nấu cơm cũng phải chắt chiu từng ca. Trước Nhà nước có chương trình lắp nước máy cho dân nhưng vì không có tiền đóng hàng tháng nên gia đình tôi không sử dụng" - bà Phấn bộc bạch.

Bà Mấu Thị Phấn được dùng nước sạch từ công trình Giếng nước yêu thương.

Từ ngày có "Giếng nước yêu thương" do Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa phối hợp với cộng đồng "Gieo yêu thương" xây dựng cho, gia đình bà Phấn đã không còn phải đi xa mà vẫn có nguồn nước sạch để sinh hoạt. Giếng nước yêu thương xây dựng trên đất nhà bà Phấn được chia sẻ cho 4-6 hộ gia đình cùng sử dụng, giúp ai nấy đều có đủ nước sinh hoạt.

Đại diện người dân Suối Hai nhận bảng biểu trưng hỗ trợ xây dựng thêm giếng nước cho bà con.

Bên cạnh giếng nước nhà bà Phấn, có 4 giếng nước khác được xây dựng tại xóm Suối Hai. Chị Nguyễn Thị Khánh Trang (Trưởng ban Cộng đồng “Gieo yêu thương”) chia sẻ: Trước đây khi chúng tôi có dịp đến vùng đất này, nhận thấy ở đây rất thiếu nước. Giếng thì có nhưng nước chủ yếu bị nhiễm phèn, nhiễm mặn nên bà con ở đây, đặc biệt là trẻ em sẽ không có sức khỏe tốt.

"Vì vậy, chúng tôi lên kế hoạch để xây dựng các giếng nước cho bà con sử dụng được đảm bảo. Cùng với những lần đi trao giếng, chúng tôi cũng sẽ cố gắng tổ chức các chương trình tặng sách vở và sữa cho các em thiếu nhi ở đây. Tôi muốn thông qua những hoạt động như thế này, các con có thể cảm nhận được rằng, sự tử tế vẫn còn ở đây", chị Trang cho biết

“1 triệu ly sữa” cho trẻ em

Từ sáng sớm, hàng trăm em nhỏ đã tập trung tại sân điểm trường Suối Hai - Trường Tiểu học Cam Phước Đông 1 (phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa) chờ để được tham gia các trò chơi và nhận quà từ chương trình "Gieo yêu thương".

Cầm trên tay túi quà to cùng với bánh mì, sữa, em Mấu Thị Minh Hằng (12 tuổi, phường Ba Ngòi) không giấu được niềm vui. Hằng chia sẻ, vì gia đình không có điều kiện nên lâu rồi em không được uống sữa. "Hôm nay được các cô chú tặng sữa, em rất vui. Em muốn cảm ơn các cô chú và những người đã giúp đỡ chúng em", Hằng nói.

Hàng trăm học sinh người đồng bào Raglai ở phường Ba Ngòi tham gia chương trình Gieo yêu thương.

Đứng nép mình ở góc cuối sân trường, chị Mấu Thị Khiêm (xóm Mới, phường Ba Ngòi) hướng mắt về hai con đang xếp hàng chờ nhận quà gần sân khấu. Chị Khiêm cho biết, từ đầu hè, con chị cũng giống như những đứa trẻ ở xóm đều phải đi chăn bò, cắt cỏ hoặc đi rẫy, ít có cơ hội được vui chơi như hôm nay.

"Nhìn hai con và bạn bè được chơi vui như vậy tôi mừng lắm. Chúng tôi ở đây đều khó khăn nên con cái cũng thiệt thòi, không được chăm lo đầy đủ như trẻ em ở vùng khác nên cứ có các đoàn về đây tặng quà các con rất phấn khởi", chị Khiêm tâm sự.

Chị Huỳnh Thị Như Ý - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa tặng sữa cho các em.

Chị Huỳnh Thị Như Ý - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Hành trình Gieo yêu thương đã tổ chức nấu, phục vụ 700 phần ăn sáng và trao tặng 700 phần quà học tập (hơn 3.500 quyển vở và 4.800 hộp sữa) cho các em thiếu nhi tại xóm Suối Hai, tổng kinh phí thực hiện hơn 124,5 triệu đồng.

“Đa phần người dân sống ở khu vực xóm Suối Hai là người Raglai, cuộc sống quanh năm còn nhiều khó khăn cũng như thiếu nước sinh hoạt. Mỗi giếng nước, mỗi quyển vở, mỗi hộp sữa trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là tình yêu thương, sự sẻ chia...”, chị Ý cho hay.

Theo Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa đã trao tặng hàng trăm hộp sữa cho trẻ em, thiếu nhi dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động nằm trong trong chiến dịch "1 triệu ly sữa" dành cho trẻ em trên địa bàn tỉnh trong vòng 5 năm.