Mang nước sạch đến cho hơn 10.000 dân nghèo đất Mũi

TPO - Sáng 30/8, tại xã Tạ An Khương (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), Tập đoàn Keppel, Tỉnh Đoàn Cà Mau và báo Tiền Phong đã tổ chức Lễ trao hệ thống máy lọc nhiễm mặn Living Well nhằm đưa nước sạch đến hơn 10.000 người dân tại địa phương.

Phát biểu tại Lễ trao tặng, ông Adris Bin Isnin- Giám đốc Bộ phận Quản lý Dự án và Bền vững thuộc Công ty Bất động sản Tập đoàn Keppel tại Việt Nam cho biết, hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn được trao tặng lần này có công suất sản xuất lên đến trên 6.000 lít nước sạch mỗi ngày và sau khi lắp đặt có thể đi vào hoạt động ngay để hỗ trợ người dân xã Tạ An Khương vượt qua khó khăn vì thiếu nước sinh hoạt.

“Là dự án vận dụng khả năng cung cấp các giải pháp bền vững của Keppel với sự hỗ trợ của Tỉnh Đoàn Cà Mau, Báo Tiền Phong… sau một năm thực hiện, giờ đây hệ thống máy lọc nước mặn đã sẵn sàng phục vụ người dân xã Tạ An Khương”, ông Adris Bin Isnin nói thêm.

Chia sẻ tại buổi Lễ, ông Trịnh Văn Phến, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Tạ An Khương cho biết: “Trong những năm qua, người dân trên địa bàn xã Tạ An Khương luôn thiếu nước sạch để sinh hoạt, ăn uống. Do đó, hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn Living Well do Tập đoàn Keppel và các đơn vị trao tặng chính là công trình hết sức ý nghĩa, quan trọng và được người dân, các em học sinh mong đợi trong thời gian gian qua.”

Kể từ lần đầu được triển khai vào năm 2022, đến nay dự án trao tặng hệ thống máy lọc nhiễm mặn Living Well đã đưa nước sạch đến với hàng trăm ngàn người dân tại các quốc gia và khu vực nơi Keppel hoạt động. Riêng tại Việt Nam, dự án đã hỗ trợ hơn 40.000 người dân tại hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, hai trong số những địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng vì hạn hán và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long. Cà Mau là địa phương thứ 3 nhận được sự hỗ trợ của dự án.