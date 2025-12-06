Báo cáo vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái trước 12/12; Cảnh biển 'phát sáng' hiếm thấy ở TPHCM

TPO - Sức khỏe 2 cô gái sống sót trong vụ cháy 4 người tử vong ở TPHCM; Sở Tư pháp TPHCM phải báo cáo vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái trước 12/12; Kiểm lâm tháo gỡ 500m lưới giăng bẫy chim trời; Phạt người phụ nữ ở Đồng Nai vì bịa đặt tin voi rừng bị điện giật chết,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Sức khỏe 2 cô gái sống sót trong vụ cháy 4 người tử vong ở TPHCM

Sáng sớm 5/12, 1 vụ hỏa hoạn bùng phát tại quán lẩu - ốc trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 cũ) khiến 4 người tử vong. Hai nạn nhân sống sót sau khi được sơ cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để điều trị gồm chị Trần Thị Thùy T. (sinh năm 2004) và chị Trần Thị Ngọc K. (sinh năm 2007). Hiện, cả hai nạn nhân đã tạm ổn định và đang được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Các nạn nhân may mắn thoát khỏi đám cháy nhưng bị ngộ độc khí và chấn thương nặng

TS.BS Huỳnh Quang Đại - Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết sau khi nội soi phế quản, các bác sĩ phát hiện chị Trần Thị Thùy T. bị tổn thương phổi do hít khói với nhiều muội than trong đường thở cùng bỏng niêm mạc đường thở độ 2. Chị T. còn bị gãy xương vai và gãy xương sườn 4-5.

Còn chị Trần Thị Ngọc K. bị tổn thương phổi ít hơn kèm bỏng đường thở độ 1, được thở oxy và phun khí dung thuốc giãn phế quản. Do đường thở bị tổn thương dễ dẫn đến nhiễm trùng thứ phát, chị được theo dõi và điều trị kháng sinh trong vài ngày. Nếu tiến triển tốt, chị K. có thể xuất viện sớm. (XEM CHI TIẾT)

Cảnh sát cứu công nhân bị điện giật trên mái nhà ở TPHCM

Công an phường Tân Hưng (TPHCM) cho biết, đơn vị đã cứu một nam công nhân bị điện giật khi thi công trên mái nhà.

Theo đó, ngày 5/12, tổ công tác thuộc Công an phường Tân Hưng tiếp nhận tin báo về việc một nam công nhân bị giật điện khi thi công trên mái nhà.

Cảnh sát cứu nam công nhân bị điện giật trên mái nhà (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi đến nơi, các cán bộ công an đã khẩn trương cắt nguồn điện, tiếp cận hiện trường trên mái cao, đưa nạn nhân xuống vị trí an toàn. Ngay sau đó, tổ công tác thực hiện sơ cứu theo đúng kỹ thuật trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện, giúp nam công nhân vượt qua tình huống nguy hiểm.

Sở Tư pháp TPHCM phải báo cáo vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái trước 12/12

Đại diện Cục Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp) cho biết, Sở Tư pháp TPHCM chưa báo cáo cơ quan này về vụ việc cấp 5 giấy xác nhận độc thân cho ông Chiêm Quốc Thái (SN 1974, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng ở TPHCM) ồn ào dư luận thời gian qua.

Mới đây, Bộ Tư pháp nhận được đơn của ông Chiêm Quốc Thái kèm theo hồ sơ, tài liệu, USB chứa dữ liệu phản ánh bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, trú tại TPHCM, mang 2 quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ) khiếu nại không đúng sự thật.

Sau khi nghiên cứu, Cục Hành chính tư pháp chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu của ông Thái tới Sở Tư pháp TPHCM để kiểm tra, xác minh và có văn bản trả lời, hướng dẫn ông Thái theo đúng thẩm quyền.

Cục Hành chính tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp TPHCM báo cáo toàn bộ vụ việc cấp 5 giấy xác nhận độc thân cho bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng này trước ngày 12/12.

Kiểm lâm tháo gỡ 500m lưới giăng bẫy chim trời

Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 (Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Tân Khánh cùng lực lượng an ninh cơ sở phường tháo gỡ hơn 500m lưới giăng bẫy tại cù lao Thạnh Hội, phường Tân Khánh (tỉnh Bình Dương cũ). Số lưới giăng bẫy chim trên được giăng ở ba vị trí tại các khu phố: Thạnh Hòa, Thạnh Hiệp và Tân Hội.

Thời điểm này, tổ công tác ghi nhận không có người giăng lưới bẫy chim ở đó. Trên lưới có vài con chim sẻ, một con cò bợ đã chết và một con chim ri còn sống.

Tổ công tác đã gỡ thả con chim ri về tự nhiên.

Toàn bộ hơn 500m lưới bẫy chim đã được tháo gỡ. Đồng thời tổ công tác tuyên truyền đến người dân sinh sống xung quanh khu vực không săn bắt, mua bán, tàng trữ các loài chim di cư, động vật hoang dã.

Cảnh biển 'phát sáng' hiếm thấy ở TPHCM

Nhiều du khách cắm trại tại Hồ Cốc (xã Hồ Tràm, TP.HCM) bất ngờ thấy từng đợt sóng phát ra ánh sáng xanh huyền ảo, tạo nên cảnh biển đêm hiếm thấy.

ánh sáng xanh xuất hiện tại một số vùng biển xa bờ, dịch chuyển theo từng con sóng vào gần bãi cát rồi nhanh chóng tan vào bọt biển. Hiện tượng kéo dài suốt đêm.

Tiến sĩ Đặng Đỗ Hùng Việt, chuyên gia tại Phòng Sinh thái nhiệt đới, Chi nhánh Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, cho rằng đây là hiện tượng do sự xuất hiện của loài tảo Noctiluca scintillans, thường được gọi là "tảo phát quang". Loài này có hai dạng: dạng đỏ (không cộng sinh quang hợp, thường gây "thủy triều đỏ" vào ban ngày) và dạng xanh (green Noctiluca) với tế bào cộng sinh quang hợp khiến nước biển chuyển màu xanh. Loài tảo này không độc, nhưng khi nở hoa ở mật độ cao có thể gây thiếu oxy, ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái biển. (XEM CHI TIẾT)

Đồng Nai yêu cầu hỗ trợ nhanh hộ dân bị ngập lụt sau khi thủy điện xả lũ

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, từ ngày 20 đến 22/11, mực nước trên sông Đồng Nai dâng cao đã gây ngập lụt khoảng 366 căn nhà, 397ha cây ăn trái và hoa màu, 2,5ha ao cá trên địa bàn xã Đak Lua… ước tính thiệt hại khoảng 40 tỷ đồng.

Để kịp thời hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do ngập lụt gây ra, sớm ổn định cuộc sống và tái sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu xã Đak Lua khẩn trương rà soát, thống kê và xác minh thiệt hại. Đồng thời, địa phương lập thủ tục hồ sơ đề xuất hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí theo quy định, kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

Phạt người phụ nữ ở Đồng Nai vì bịa đặt tin voi rừng bị điện giật chết

Hạt Kiểm lâm khu vực 4 (Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai) cho biết Công an xã Thanh Sơn vừa xử phạt hành chính với mức phạt 7,5 triệu đồng đối với bà V.T.V. (ngụ tại xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.

Trước đó vào ngày 15/11, tài khoản Facebook cá nhân mang tên "Chị Nấm" đăng tải hình ảnh một con voi lớn nằm chết dưới mặt đất, trên miệng voi có cọc gỗ mắc dây điện, kèm bài viết có nội dung: "Ba ông bồ vào vườn cây ăn trái, phá chòi tạm của dân bị điện giật chết tại Thanh Sơn. Thấy tội ghê".

Đàn voi rừng tại Đồng Nai

Công an xã Thanh Sơn vào cuộc xác minh và xác định hình ảnh trên là xác voi hoang dã chết trong vườn cây ăn quả xảy ra ở nước ngoài.

Công an xã Thanh Sơn đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt bà V.T.V. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Bà V. cũng đã chấp hành quyết định xử phạt. (XEM CHI TIẾT)