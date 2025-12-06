Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Cơ hội để kinh tế lifestyle ở TPHCM bứt phá

Uyên Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Qua rồi thời người tiêu dùng mua sắm để “đủ sống”, đáp ứng những nhu cầu thiết yếu hàng ngày; nay việc mua sắm còn để thể hiện bản thân, phong cách, ưu tiên cá nhân hóa và trải nghiệm...

Thời của mô hình kinh tế mới

Tại tọa đàm “Kinh tế Lifestyle - Động lực tăng trưởng mới của TPHCM” do báo Tuổi Trẻ tổ chức ngày 5/12, PGS.TS Đinh Tiên Minh, Trưởng Bộ môn Marketing - Khoa Kinh doanh Quốc tế và Marketing Trường Kinh doanh UEH (Đại học Kinh tế TPHCM) cho biết, kinh tế lifestyle (kinh tế phong cách sống) là một trong những hướng phát triển tiềm năng cho các đô thị lớn. Bởi ngoài giúp đa dạng hoá nền kinh tế, kinh tế lifestyle còn xây dựng bản sắc đô thị, xa hơn là nâng cao chất lượng sống của xã hội.

Lối sống xanh, sử dụng đồ dùng tái chế thu hút người trẻ

Lối sống xanh, sử dụng đồ dùng tái chế thu hút người trẻ

Lấy việc uống cà phê làm ví dụ, ông Minh cho rằng trước đây, mục đích uống cà phê chỉ gói gọn trong việc giúp tỉnh táo để làm việc. Nhưng ở hiện tại, ngoài giúp tỉnh táo, việc uống cà phê còn được xem như một việc bắt đầu cho ngày mới chuyên nghiệp, tạo tâm trạng tốt. Hành vi của xã hội với một ly cà phê có thương hiệu ngày nay cũng khác, như để chụp hình, thể hiện gu, độ chịu chi. Đó còn là việc thể hiện phong cách sống hiện đại. Ly cà phê đã mang tính bản sắc, biểu tượng.

Theo ông Minh, sự bùng nổ của internet, mạng xã hội và thương mại điện tử đã thay đổi căn bản cách người tiêu dùng tìm kiếm thông tin và mua sắm. Cụ thể, 58% gen Z được khảo sát cho biết, họ sẵn sàng trả nhiều hơn cho các sản phẩm và dịch vụ có khả năng tạo nên điểm nhấn riêng cho cá nhân của mình. Từ đó cho thấy xu hướng cá nhân hóa và đề cao trải nghiệm rất cần thiết.

Những sản phẩm dễ thương làm từ nhựa tái chế

Những sản phẩm dễ thương làm từ nhựa tái chế

PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách Đại học Quốc gia TPHCM nhận định, TPHCM là đô thị năng động, nơi kinh tế lifestyle đã hình thành rõ nét và càng có cơ hội bứt phá trong bối cảnh thành phố mở rộng không gian phát triển.

Theo ông Tình, doanh nghiệp buộc phải đổi mới để bắt kịp tốc độ thay đổi thị hiếu, nhất là của giới trẻ. Tuy nhiên, để kinh tế lifestyle trở thành động lực tăng trưởng mới, cơ chế chính sách đóng vai trò quyết định. Các nghị quyết như 57 về đổi mới sáng tạo, 68 về phát triển kinh tế tư nhân cùng trung tâm đổi mới sáng tạo của thành phố là những hành lang quan trọng giúp doanh nghiệp mạnh dạn nghiên cứu, thử nghiệm mô hình mới, giảm rủi ro khi tham gia lĩnh vực này.

“Hiện nay là thời điểm thuận lợi để thí điểm các mô hình kinh tế mới, dựa trên liên kết “ba nhà”: nhà trường – viện nghiên cứu, Nhà nước và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, xu hướng tiêu dùng của thế hệ gen Z thay đổi mạnh, ưu tiên trải nghiệm và thể hiện bản thân, mở ra thị trường lớn cho các sản phẩm, dịch vụ mới. Doanh nghiệp vì thế phải “bán cái thị trường cần”, xây dựng hệ sinh thái đáp ứng toàn diện nhu cầu người tiêu dùng” – ông Tình nói.

Từ tiêu dùng đến trải nghiệm

Khá nhiều bạn trẻ cho rằng, thay vì chạy theo trào lưu hoặc đồ hiệu xa xỉ, họ tìm đến các sản phẩm giàu giá trị tinh thần, trải nghiệm cá nhân và tính độc đáo. Với họ, món đồ không chỉ để sử dụng mà còn là một cách thể hiện quan điểm sống, bản sắc cá nhân. Họ cũng không chọn đi theo số đông mà chọn phong cách sống cá tính, riêng biệt, đơn giản hóa mọi thứ.

Nhã Trang (26 tuổi, ngụ phường Sài Gòn, TPHCM) hiện đang làm nhân viên tại một công ty xuất nhập khẩu. Dù hàng ngày vẫn mặc đồ công sở, nhưng Trang lại biết cách phối cùng các phụ kiện mới lạ khiến cô không bị nhạt nhòa dù ngày nào cũng “váy xanh, áo trắng” như bao nhân viên văn phòng khác.

tp-z7253861423407-891526be742ba2cb1a4da2a096e2dce1.jpg
Kinh tế lifestyle - xu hướng tiêu dùng kiểu mới

Có hôm Trang chọn một chiếc khăn lụa xanh mát mắt, thắt thành chiếc nơ khéo léo làm điểm nhấn trên cổ áo; hôm lại chọn vòng tay và hoa tai làm từ thổ cẩm phong cách bohemian mang hơi hướng vintage và hoài cổ… “Các phụ kiện không đắt tiền nhưng lại tạo cho tôi luôn tươi mới, tinh thần phấn khởi giúp cho công việc thuận lợi hơn” – Trang cho biết.

Là nhà sáng tạo nội dung, sản xuất video chuyên nghiệp sống tại TPHCM, thường xuất hiện tại những sự kiện giải trí đình đám nhưng Trần Trung Hiếu (29 tuổi) lại chuộng gu ăn mặc theo chủ nghĩa thời trang tối giản, thực dụng.

tp-kinh-te-uyen-phuong-2.jpg
Nhật Trường (áo đen) - startup đưa văn hóa Việt vào từng thanh socola

Trong khi đó, một startup có niềm đam mê đặc biệt với socola, đã tạo sự khác biệt cho “đứa con tinh thần” bằng cách kết hợp nông sản và văn hóa Việt, đó là đưa tiêu Phú Quốc, dừa Bến Tre, cà phê Lâm Hà hòa quyện trong hương vị ngọt đắng của thanh socola; bao bì lấy cảm hứng từ tranh Hàng Trống, gấm vóc Nam bộ hay hình tượng rồng uốn lượn biểu trưng cho khát vọng vươn ra biển lớn... Lịch sử theo cách ấy rời khỏi trang sách để bước vào đời sống một cách gần gũi.

Uyên Phương
#Xu hướng tiêu dùng cá nhân hóa #Phong cách sống và trải nghiệm #Kinh tế lifestyle và phát triển đô thị #Thay đổi hành vi tiêu dùng trẻ #Ảnh hưởng của mạng xã hội đến tiêu dùng #Thời trang và thể hiện bản sắc cá nhân #Sản phẩm địa phương và văn hóa Việt #Chính sách đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp #Vai trò của trải nghiệm trong tiêu dùng #Phát triển mô hình kinh tế mới tại TP.HCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục